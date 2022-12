Gaza : chrétiens et musulmans palestiniens célèbrent Noël ensemble

Environ 1 300 chrétiens vivent dans la bande de Gaza

A Gaza, la petite communauté chrétienne s'est réunie à l'église de la Sainte Famille pour la messe de Noël présidée par l'archevêque Pierbattista Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem. "Depuis des années, je viens à Gaza pour célébrer avec la communauté chrétienne, pour me rapprocher d'eux et les soutenir", a déclaré M. Pizzaballa à Arab News. Le patriarche a passé trois jours dans la ville de Gaza, au cours desquels il a visité les institutions éducatives et médicales du Patriarcat latin.

Israël avait initialement accepté de délivrer 645 permis aux chrétiens palestiniens, soumis par l'Autorité générale palestinienne pour les affaires civiles pour se rendre à Bethléem et à Jérusalem pendant Noël. L'organisation israélienne Gisha, spécialisée dans la liberté de circulation des Palestiniens, a déclaré qu'au 6 décembre, un total de 996 demandes de permis avaient été soumises, dont 781 pour des personnes âgées de plus de 16 ans. Parmi celles-ci, 514 ont été approuvées, en plus de 131 permis pour des enfants.

Certains chrétiens de Gaza déplorent leur incapacité à rassembler tous les membres de leur famille au même endroit pour célébrer Noël.

"Noël est une joie pour nous en tant que chrétiens, et une occasion pour toute la famille de se réunir à cette occasion, mais les circonstances actuelles nous empêchent de nous rassembler", a affirmé Sana'a Tarazi, résidente de Gaza. "Une partie de la famille vit en Cisjordanie et une autre partie en Europe".

Des arbres de Noël décorent l'entrée des institutions et des maisons chrétiennes à Gaza, en plus de certaines maisons musulmanes. Lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des milliers de personnes, l'organisation YMCA a allumé un arbre de Noël dans sa cour dans le cadre d'une série d'activités pour les fêtes.

"L'allumage de l'arbre de Noël répand la joie dans notre communauté chrétienne ainsi que dans la communauté palestinienne en général de Gaza", a déclaré Hati Farah, secrétaire général du YMCA de Gaza.

Environ 1 300 chrétiens vivent dans la bande de Gaza, dont la plupart suivent l'Église orthodoxe grecque et célèbrent Noël le 7 janvier, tandis qu'une petite communauté catholique (qui compte environ 133 personnes, selon le National Catholic Reporter) célèbre Noël selon le calendrier occidental.