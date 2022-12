Le festival Al Hosn célèbre le patrimoine culturel d'Abu Dhabi

Le festival Al Hosn offre une plate-forme d'expérimentation et d'échanges culturels

Le festival Al Hosn, la célébration annuelle du patrimoine culturel de l'émirat d'Abu Dhabi, revient cette année avec un programme chargé du 13 au 22 janvier sur le site emblématique d'Al Hosn. Réparti entre les bâtiments historiques et les espaces extérieurs d'Al Hosn, l'événement présentera le meilleur du patrimoine d'Abu Dhabi. Organisé par le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), le festival promet un éventail d'activités variées pour les visiteurs de tous âges, avec des spectacles culturels, des projections de films, des installations artistiques, des démonstrations d'artisanat et de design, des ateliers créatifs et culinaires.

"Chaque année, le festival Al Hosn raconte l'histoire d'Abu Dhabi sur son lieu d'origine. Élément clé de notre calendrier culturel, le festival célèbre le patrimoine et l'artisanat d'Abu Dhabi et les relie aux pratiques artistiques contemporaines de l'émirat. Le festival est rapidement devenu un centre d'inspiration et d'échange pour l'écosystème culturel de l'émirat", a déclaré Mohammed Khalifa Al Mubarak, président de DCT Abu Dhabi.

Le festival Al Hosn offre une plate-forme d'expérimentation et d'échanges culturels au cœur du paysage urbain en constante évolution d'Abu Dhabi, tout en restant ancré dans les traditions authentiques de l'émirat. L'événement s'aligne sur la vision et le mandat de DCT Abu Dhabi pour protéger, préserver et promouvoir le patrimoine de l'émirat, présenter Abu Dhabi en tant que destination culturelle et fournir une plate-forme pour l'expérimentation artistique et l'engagement du public.

Les activités couvriront le vaste site d'Al Hosn, avec Qasr Al Hosn transportant les visiteurs dans le temps pour leur offrir un aperçu de la vie à Abu Dhabi au cours des décennies passées.