Cisjordanie : tirs sur un véhicule israélien et des soldats, aucun blessé

Les groupes terroristes de la Fosse aux lions et du Jihad islamique ont revendiqué les deux attaques

Des terroristes palestiniens ont ouvert le feu sur une voiture israélienne et sur les forces militaires lors de deux incidents distincts dans le nord de la Cisjordanie dimanche soir, a indiqué Tsahal. Il n'y a eu aucune victime dans les deux fusillades. Dans un cas, des hommes armés ont ouvert le feu sur un véhicule israélien près de l'avant-poste de Havat Gilad. Les soldats ont fouillé la zone et ont trouvé plusieurs douilles de balles. Le groupe terroriste Fosse aux lions, basé à Naplouse, a revendiqué la responsabilité de la fusillade dans un communiqué. Dans le second incident, le groupe terroriste du Jihad islamique palestinien a affirmé avoir tiré sur un poste de contrôle militaire près de Naplouse. Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de l'armée.

La chaîne 12 a rapporté que, plus tard dans la nuit, des véhicules palestiniens avaient été incendiés dans le village de Burin près de Naplouse. Il n'y a pas eu de commentaire de la police.

Vendredi, des hommes armés palestiniens ont tiré vers l'implantation de Shaked, à l'ouest de la ville palestinienne de Jénine, causant de légers dégâts à une habitation. Aucun blessé n'a été signalé. La maison touchée par les impacts de balles est celle de la famille Benizri, des immigrants de France installés dans cette localité depuis un an. La mère de famille, Eva Benizri, a témoigné de l'incident dimanche sur i24NEWS, faisant part de son émotion.

Elle a raconté qu'elle et son mari se trouvaient avec leurs quatre enfants dans le salon, au rez-de-chaussée, lorsqu'ils ont entendu des tirs. Alors que l'implantation de Shaked a déjà été plusieurs visée au cours des derniers mois, Eva Benizri et son mari ont tout de suite compris de quoi il s'agissait. En montant à l'étage, ils ont découvert que des balles avaient traversé la fenêtre de la chambre de leurs deux plus jeunes enfants. "J'ai retrouvé une douille sur le lit de ma fille de deux ans", a dit Eva Benizri, très émue. Leur maison est la cinquième touchée par des tirs palestiniens en quelques mois. Une branche locale du Jihad islamique a revendiqué l'attaque.