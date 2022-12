Arabie saoudite : partenariat pour transformer les villes saintes en centres financiers du monde islamique

L'accord est conforme aux objectifs de la Vision saoudienne 2030

Trois chambres de commerce s'associent pour transformer La Mecque et Médine en centres financiers et commerciaux du monde islamique. La Chambre de commerce de La Mecque, la Chambre de commerce et d'industrie de Médine et la Chambre islamique de commerce, d'industrie et d'agriculture signeront mercredi l'accord de partenariat tripartite en présence de représentants de 57 États membres de l'Organisation de coopération islamique.

Abdullah Saleh Kamel, président du conseil d'administration de la chambre de commerce de La Mecque, a déclaré que l'accord vise à fournir un soutien logistique sur le terrain dans les deux villes saintes par le biais d'investissements et d'une planification intégrée des événements mondiaux. M. Kamel a ajouté que le partenariat profitera également aux secteurs commerciaux des villes saintes en accueillant un certain nombre d'expositions, de forums, d'ateliers et de dialogues avec les décideurs du monde islamique.

Munir Mohammed Nasser, président de la chambre de commerce de Médine, a noté que l'accord est conforme aux objectifs de la Vision saoudienne 2030, qui vise à appuyer le rôle des deux villes saintes dans la promotion des valeurs islamiques tout en encourageant le développement social et économique.