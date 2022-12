Rien dans l'islam n'interdit d'échanger des vœux de Noël (Secrétaire général de la Ligue islamique mondiale)

"Le but de ces salutations est de promouvoir la coexistence et l'harmonie dans un monde qui en a grandement besoin"

L'islam n'interdit pas aux musulmans d'échanger des vœux de Noël avec les chrétiens, a déclaré le Secrétaire général de la Ligue islamique mondiale dans une interview. Le cheikh Dr Mohammed Al-Issa a notamment réaffirmé qu'aucun texte de la charia n'interdit aux musulmans d'adresser des vœux aux chrétiens.

Il a noté que les fatwas (consultation juridique donnée par une autorité religieuse à propos d'un cas douteux ou d'une question nouvelle) concernant l'échange de vœux de vacances avec les non-musulmans ont été émises par des érudits de haut niveau dans le monde islamique, et qu'il n'était pas permis d'objecter à toute question liée à la jurisprudence de la charia. Il a ajouté que l'objection ne concernait que les questions faisant l'objet d'un consensus définitif, et non les questions présumées.

Le responsable a également déclaré qu'aucun texte religieux n'interdisait ces salutations et que lorsqu'un musulman saluait un non-musulman lors d'une fête, cela ne signifiait pas qu'il reconnaissait une autre foi. Il a indiqué que féliciter les non-musulmans pour leurs fêtes "est un intérêt apparent qui sert la réputation de l'Islam." "Le but de ces salutations est de promouvoir la coexistence et l'harmonie dans un monde qui en a grandement besoin", a-t-il ajouté.

Al-Issa est à la tête de l'organisation non gouvernementale Muslim World League, basée à La Mecque, qui vise à clarifier le véritable message de l'islam. Au fil des ans, certains érudits musulmans ont déclenché des débats en qualifiant les vœux de Noël de non islamiques et donc interdits.