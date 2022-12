La fille de l'espion Eli Cohen demande aux Émirats d'aider à restituer sa dépouille de Syrie

Les Émirats sont considérés comme un acteur important dans la région ayant le potentiel d'influencer Bachar al-Assad

Dans une interview spéciale accordée à la chaîne arabe i24NEWS, Sophie Ben-Dor, la fille du célèbre espion israélien Eli Cohen, a lancé un appel aux Émirats arabes unis et à leur ambassadeur en Israël pour l'aider à restituer le corps de son père en Israël depuis la Syrie, où il est détenu depuis son exécution à Damas en 1965. Cohen a été condamné à mort par un tribunal militaire spécial à Damas le 8 mai 1965 et a été pendu publiquement une semaine plus tard sur la place Al Marjeh de la capitale. L'espion israélien d'origine égyptienne avait réussi à s'infiltrer en Syrie. Son travail d'infiltration, de 1961 à 1965, lui a permis d'entrer dans les cercles politiques et militaires du pays avant d'être finalement démasqué. La Syrie a refusé de rendre le corps de Cohen à sa famille en Israël. Sa femme, Nadia Cohen, avait envoyé une lettre au président syrien de l'époque, Amin al-Hafiz, en novembre 1965, pour demander la dépouille de son défunt mari, mais sa demande a été rejetée.

Il y a un an, la famille Cohen a demandé à Moscou d'aider à la restitution du corps. Les médias arabes ont rapporté en 2021 que la Russie recherchait activement la dépouille de Cohen dans le cimetière du camp de réfugiés de Yarmouk, au sud de Damas, qui est l'un des endroits en Syrie où il est soupçonné d'être enterré. Cependant, aucun progrès réel n'a été réalisé sur cette question. Depuis des décennies, Israël tente de ramener sa dépouille chez lui.

Avshalom Sassoni/Flash90 Nadia Cohen lors de la cérémonie d'ouverture du musée national Eli Cohen à Herzliya, le 12 décembre 2022

À la question de savoir si la famille s'est tournée vers d'autres médiateurs internationaux autre que la Russie, Ben-Dor a répondu que "la Russie est désormais très isolée dans le monde occidental... Je demande aux Emiratis, qui occupent une plus grande place dans notre pays et sur la scène internationale, de nous aider à jouer le rôle de médiateur, de demander et de conclure des accords avec les Syriens pour qu'ils restituent le corps de mon père."

Ben-Dor explique qu'elle pense que le canal émirati peut être unique et plus efficace. "Je pense que c'est une excellente idée, je n'y ai pas pensé seule, mais il me semble que c'est un moyen inhabituel. Et je pense que nous obtiendrons des réponses plus claires. Et s'il y a une motivation, cela a une chance d'arriver plus vite. Il y aura un appel officiel de la famille à l'ambassadeur émirati en Israël (Mohamed Mahmoud Al Khaja)", a-t-elle déclaré.

Les Émirats arabes unis ont établi des relations diplomatiques avec Israël en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham négociés par les États-Unis et, depuis lors, les deux pays ont renforcé leur coopération militaire et sécuritaire. Les Émirats sont considérés comme un acteur important dans la région ayant le potentiel d'influencer Bachar al-Assad, le président de la Syrie. En mars, Assad s'est rendu aux Emirats arabes unis lors de sa première visite d'État dans un pays arabe depuis le début de la guerre civile en Syrie, il y a 11 ans. En novembre 2021, le ministre émirati des Affaires étrangères, le cheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyanin, s'est rendu à Damas pour rencontrer Assad.