Cisjordanie : 16 personnes arrêtées par Tsahal lors d'une opération antiterroriste

Tsahal mène des raids antiterroristes quotidiens en Cisjordanie pour prévenir les attaques en Israël

Les soldats de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontirès ont arrêté 16 personnes recherchées dans toute la Cisjordanie au cours d'une opération antiterroriste dans la nuit de lundi à mardi. Les troupes ont opéré dans plusieurs endroits de la Cisjordanie dont, entre autres les villages d'Alminiya et de Dhariya. Dans la ville de Naplouse six personnes recherchées soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes ont été arrêtées. Au cours de l'opération, des hommes armés ont tiré sur les forces de Tsahal, sans faire de victime.

Lors d'une opération dans le village de Jeva dans la zone de la division régionale de Menasha, les combattants ont arrêté deux autres personnes recherchées et ont confisqué deux armes de type "Carlo". En outre, des soldats de Tsahal ont arrêté six hommes recherchés dans les villages de Silwad, A-Ram et Bitin dans la zone de la division régionale de Binyamin.

IDF Spokesperson Des soldats de Tsahal pendant une opération antiterroriste en Cisjordanie

Dans le même temps, les forces de Tsahal ont opéré dans le village d'El Khader dans la zone de la brigade Etzion, ils ont ensuite arrêté deux personnes recherchées et confisqué des explosifs dans le village de Bid Faluh. Un pistolet "Airsoft" et un uniforme de Tsahal ont également été localisés.

Enfin, les combattants ont opéré dans le village de Yatta dans la zone de la division régionale de Yehuda et ont confisqué des munitions.