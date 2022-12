Neuf têtes de crocodiles découvertes dans des tombes anciennes en Égypte

Les chercheurs ont étudié le site pendant plus de neuf ans

Selon un rapport publié par Ancient Origins, des archéologues de Varsovie ont découvert neuf têtes de crocodiles dans des tombes anciennes de la nécropole thébaine, en Égypte. La nécropole thébaine est située sur la rive ouest du Nil. Les neuf têtes ont été placées dans deux tombes, toutes appartenant à des "nobles de haut rang", selon le rapport. Les restes du squelette n'étaient pas momifiés et contenaient des fragments de crânes, de dents et d'ostéodermes.

Ils ont été découverts dans deux tombes de la nécropole d'el-Asassif, près du temple mortuaire d'Hatchepsout, lorsque des archéologues de Varsovie les ont trouvés en creusant. Les têtes étaient enveloppées dans du lin. L'expédition était dirigée par l'archéologue Patryk Chudzik et les recherches ont été publiées dans le Journal of African Archaeology. Les chercheurs ont étudié le site pendant plus de neuf ans.

Dans une interview accordée à une agence de presse polonaise, le Dr Chudzik a déclaré que c'était la première fois que des restes de crocodiles étaient découverts dans des tombes égyptiennes. C'est également la première fois que des ossements d'animaux sont mis en évidence dans des tombes égyptiennes, selon Ancient Origins. Les archéologues pensent que les têtes étaient des offrandes aux personnes enterrées dans les tombes.