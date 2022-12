Arabie saoudite : festival du design du 12 au 23 janvier

Des ateliers aborderont les grandes tendances du secteur

La Commission saoudienne d'architecture et de design, l'une des 11 commissions relevant du ministère de la Culture, a annoncé qu'elle prévoyait de lancer le deuxième festival de design saoudien du 12 au 23 janvier. L'édition de cette année sera la plus importante à ce jour, dévoilant une nouvelle vision et un nouveau format, avec une série d'événements et d'activités qui célèbrent le design local et international.

Sumayah Al-Solaiman, PDG de la Commission saoudienne d'architecture et de design, a déclaré : "Le Saudi Design Festival offre une plateforme aux designers émergents et établis, aux petites et moyennes entreprises et aux acteurs du secteur pour échanger des connaissances, permettre des collaborations et trouver des opportunités de croissance et de développement."

Le festival débutera par un forum de design et un week-end d'ouverture au City Hub de la ville à but non lucratif Mohammed bin Salman à Riyad, du 13 au 14 janvier. Il réunira des experts locaux et internationaux de premier plan qui aborderont une série de sujets liés au design, tels que les effets des paysages urbains sur la qualité de vie, l'exportation de la culture par le biais du design et la construction de meilleures villes pour l'avenir. Des ateliers aborderont les grandes tendances du secteur, telles que le design durable, l'entrepreneuriat créatif et le pouvoir de la typographie dans la conception graphique et la communication. Le festival promet aux participants et au public un calendrier complet d'activités, transformant Riyad en un centre créatif ainsi que des activités qui se dérouleront dans plus de 40 endroits à Riyad. Le festival déploiera également un programme en ligne, élargissant ainsi sa portée dans la région et à l'international.