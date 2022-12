L'Iran "raserait Tel Aviv" en cas d'attaque de ses sites nucléaires par Israël

"Si les Israéliens commettent la moindre erreur, la République islamique rasera Tel-Aviv et Haïfa"

La chaîne publique iranienne a diffusé une vidéo décrivant ce que serait la réponse de l'Iran à une éventuelle frappe de Tsahal contre ses sites nucléaires. La vidéo avertit que les cibles israéliennes désignées seraient détruites en quelques minutes, et qu'une vague d'attaques à la roquette "raserait Tel-Aviv".

Les images, diffusées sur IRIB TV2 le 17 décembre, ont été relayées lundi par le groupe de surveillance de l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient, basé à Washington. Dans le clip, le narrateur, Younes Shadlou, commence par relever qu'Israël a récemment organisé des exercices avec les États-Unis pour simuler une attaque contre l'Iran.

"Supposons que les jets israéliens parviennent à atteindre en un seul morceau le site nucléaire de Natanz et à l'endommager", poursuit-il, faisant référence à une installation nucléaire majeure enfouie sous une montagne, regroupant des centrifugeuses avancées pour enrichir l'uranium. "Même s'ils parviennent à quitter le ciel iranien en toute sécurité, il faudrait aux avions au moins une heure pour retourner à leur base", continue la voix off. "La question est de savoir s'il subsisterait encore une base où ils pourraient atterrir car dans ce cas, le Corps des gardiens de la révolution islamique lancerait des barrages de missiles à combustible solide qui détruiraient leurs cibles en moins de sept minutes".

https://twitter.com/i/web/status/1607391282581716992

Ces remarques sont suivies d'images montrant de multiples lancements de missiles sol-sol ainsi que des impacts. L'une de ces cibles, dit le narrateur, est "le site de production d'ogives nucléaires d'Israël de Dimona". "Après une première salve, le CGRI alimenterait ses missiles stratégiques dans des silos souterrains pour une deuxième vague d'attaques. Cette deuxième salve laisserait Dimona pratiquement détruite et Tel-Aviv serait rasée", affirme la voix off. La vidéo se termine par des images d'archives du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, déclarant que "si les Israéliens commettent la moindre erreur, la République islamique rasera Tel-Aviv et Haïfa".

Samedi, Zohar Palti, ancien haut responsable de la défense israélienne et ex-chef du renseignement au sein du Mossad, a averti que l'Iran était plus proche que jamais d'être en capacité de produire de l'uranium suffisamment enrichi pour fabriquer une arme nucléaire, et qu'Israël devrait être prêt à mener une frappe préventive. Il a également confirmé qu'Israël avait la possibilité militaire de mener de telles frappes, et qu'il n'aurait pas nécessairement besoin d'attendre le feu vert des Etats-Unis.

Les médias d'État iraniens ont annoncé le mois dernier qu'ils avaient commencé à produire de l'uranium enrichi à 60 % dans la centrale nucléaire souterraine de Fordo, en plus de l'enrichissement au même niveau dans une usine de Natanz. Si l'enrichissement à 60% est encore loin des niveaux de 90% nécessaires à la fabrication d'une arme nucléaire, les experts en non-prolifération ont averti ces derniers mois que l'Iran disposait désormais d'assez d'uranium enrichi à 60 % pour le retraiter en combustible afin de concevoir au moins une bombe nucléaire.