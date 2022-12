"Fils de 66 p...s" : un proche de Mahmoud Abbas lui reproche de mal gérer sa succession

Hussein al-Sheikh accuse le dirigeant de l'Autorité palestinienne d'alimenter le chaos autour de sa succession

Un haut conseiller de Mahmoud Abbas a insulté le président de l'Autorité palestinienne de "fils de 66 p...s" et l'accuse d'alimenter une bataille de succession chaotique, dans des enregistrements publiés mardi, mettant à nu les fissures au sein du Fatah, le parti au pouvoir. Dans l'enregistrement contenant des obscénités, publié par le site d'information Shehab, affilié au Hamas, on peut entendre le secrétaire général du Fatah, Hussein al-Sheikh, exprimer sa frustration quant à la façon dont le leader palestinien, âgé de 88 ans, gère les tensions internes concernant la succession. "La succession est au cœur de tout", a affirmé al-Sheikh.

Abbas "est complice de l'anarchie et a intérêt à la maintenir pour sa propre survie", a-t-il ajouté, exprimant sa consternation quant au manque de consultation sur le processus. "Cela me fait mal de dire ces choses, mais ce processus est complètement différent de celui qui a suivi la mort de Yasser Arafat". Il n'a pas été possible de déterminer clairement à qui al-Sheikh s'adressait dans les enregistrements, mais on l'entend décrire le leader palestinien comme "irritable" et "imprévisible".

Flash90 Mahmoud Abbas

Ancien ministre chargé d'assurer la liaison avec les autorités israéliennes, al-Sheikh a été nommé au début de l'année pour remplacer Saeb Erekat à la tête du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine et comme personne de référence pour les négociations diplomatiques. Cette promotion a été considérée comme un encouragement à succéder à Abbas à la tête du Fatah, bien que plusieurs autres personnes soient également en lice pour ce poste.

"La situation actuelle, dans laquelle cinq personnes se battent pour la succession, est un désastre pour l'Autorité palestinienne"

Abbas, dont le mandat présidentiel a officiellement pris fin en 2009, s'est accroché au pouvoir malgré des problèmes de santé successifs et des élections annulées à plusieurs reprises. Il n'a jamais nommé de successeur, mais, dans l'enregistrement, al-Sheikh affirme qu'Abbas a commencé à favoriser Mahmoud Aloul, un ancien gouverneur de Naplouse. Dans un autre enregistrement ayant fait l'objet d'une fuite, al-Sheikh fustige d'autres fonctionnaires considérés comme des prétendants à la fonction suprême, notamment le chef des services d'espionnage Majed Faraj, qu'il critique pour ses contacts avec des responsables de Gaza.

Exprimant sa consternation quant à l'ampleur du champ des prétendants à la succession d'Abbas, al-Sheikh a affirmé que le groupe terroriste Hamas utilisait les divisions à son propre avantage. "La situation actuelle, dans laquelle cinq personnes se battent pour la succession, est un désastre pour l'Autorité palestinienne", a-t-il estimé, ajoutant en anglais que c'était "la fin du jeu".