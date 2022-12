"Israël se prépare à l'éventualité d'une attaque contre l'Iran" (Gantz)

"Israël a considérablement augmenté son niveau de préparation ces dernières années"

Benny Gantz, dans ce qui est probablement son dernier discours en tant que ministre de la Défense, a déclaré mercredi qu'Israël a considérablement amélioré son état de préparation pour frapper les installations nucléaires de l'Iran. "Israël a considérablement augmenté son niveau de préparation ces dernières années et se prépare à l'éventualité d'une attaque contre l'Iran", a affirmé Benny Gantz lors d'une remise de diplômes aux pilotes sur la base aérienne de Hatzerim, dans le sud d'Israël.

Dans un message adressé aux nouveaux pilotes, Gantz a ajouté que certains d'entre eux pourraient participer à une éventuelle frappe en Iran. "Vous traverserez peut-être le ciel vers l'est dans deux ou trois ans et participerez à une attaque contre des sites nucléaires en Iran, à laquelle nous nous préparons", a-t-il dit.

"D'autres parmi nous vous pourraient être amenés à voler dans les profondeurs du territoire au Liban et en Syrie, ou à partir en mission pour sauver des Juifs du monde entier. Je crois en votre capacité à réussir ces missions, non seulement en raison des excellents avions dans lesquels vous volerez, mais aussi en raison de votre moralité et du professionnalisme qui vous lie à eux", a-t-il poursuivi.

"Nous ne resterons pas les bras croisés"

Peu avant Gantz, le Premier ministre sortant Yaïr Lapid a lancé un avertissement à l'Iran lors de la cérémonie. "Il y a deux semaines, nous avons organisé un exercice conjoint à grande échelle avec l'armée de l'air américaine. Cet exercice, qui a simulé une attaque à des milliers de kilomètres des frontières d'Israël, était le premier d'une série d'exercices prévus dans un avenir proche", a admis Lapid.

Tomer Neuberg/Flash90 Yair Lapid

"Nos ennemis doivent savoir que nous ne resterons pas les bras croisés face à des menaces que nous considérons comme existentielles. J'en ai discuté avec le nouveau Premier ministre Benjamin Netanyahou, et c'est l'une des rares questions sur lesquelles il existe un consensus au sein de l'opinion publique israélienne. Aucun gouvernement israélien n'acceptera que l'Iran devienne une puissance nucléaire. S'il est nécessaire d'agir, nous agirons", a-t-il assuré.