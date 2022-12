Benny Gantz s'entretient avec Mahmoud Abbas et souligne l'importance de "préserver des relations"

"La coordination sécuritaire et civile, qui sert la sécurité des Palestiniens et des Israéliens, permet le bien-être économique et civil"

Le ministre de la Défense Benny Gantz a téléphoné mercredi soir avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, selon un communiqué de son bureau.

Benny Gantz a souligné l'importance de la relation qui s'est développée entre le système de sécurité israélien, l'échelon politique et l'Autorité palestinienne, et lui a dit qu'il accordait la plus haute importance à maintenir un canal ouvert pour la coordination sécuritaire et civile, qui sert la sécurité des Palestiniens et des Israéliens et permet le bien-être économique et civil.

Flash90 Mahmoud Abbas

Le ministre de la Défense a également affirmé au président de l'Autorité palestinienne que les actions internationales contre Israël, telles que celles que l'Autorité palestinienne cherche à promouvoir aux Nations Unies, finiront par nuire au public palestinien également, et surtout, rendront difficile la promotion d'un processus politique entre les parties à l'avenir.

Benny Gantz sera remplacé par le député du Likoud Yoav Galant dans les prochains jours, une fois que le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahou aura prêté serment.