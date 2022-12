Cisjordanie : des soldats druzes de Tsahal accusés d'avoir lancé des explosifs sur une maison par vengeance

Il n'y a pas eu de blessés dans l'attaque, mais de légers dégâts ont été causés par l'incendie déclenché

Les procureurs militaires ont déposé jeudi un acte d'accusation contre deux soldats suspectés d'avoir lancé un engin explosif sur une maison palestinienne près de Bethléem en Cisjordanie le mois dernier, dans une attaque de vengeance présumée après l'enlèvement du corps d'un adolescent druze israélien.

Le 27 novembre, tard dans la nuit, les soldats d'une unité de chars déployée dans la région de Bethléem ont ciblé une maison au hasard dans un village palestinien voisin avec un engin explosif, avant de retourner à leur base, selon l'acte d'accusation. Plusieurs jours auparavant, ils avaient lancé des pierres sur la même maison.

Un troisième soldat ayant aidé les deux hommes à fabriquer l'engin explosif sera inculpé dans les prochains jours, a précisé l'armée israélienne. Les deux principaux suspects sont issus de la communauté druze et le troisième est juif, a rapporté le radiodiffuseur public Kan. Leurs identités complètes n'ont pas été publiées.

Il n'y a pas eu de blessés dans l'attaque, mais de légers dégâts ont été causés par un incendie dû à la bombe.

Selon l'acte d'accusation, les soldats ont commis l'attaque en représailles à l'enlèvement de Tiran Fero, un adolescent druze dont le corps a été kidnappé par des hommes armés palestiniens dans un hôpital de Cisjordanie, alors qu'ils pensaient avoir affaire à un soldat de Tsahal.

L'enlèvement du corps de Tian Fero a provoqué la colère de nombreux membres de la communauté druze. Avant que la dépouille ne soit restituée, des milliers de personnes ont manifesté dans la ville natale de Fero, Daliyat al-Karmel, et lors d'une marche de protestation bloquant une grande autoroute.

L'acte d'accusation contre les soldats comprend des charges de dommages intentionnels à la propriété avec un motif raciste, de jets de pierres, de construction d'armes illégales et d'agression aggravée, car la famille palestinienne était chez elle lors de l'attaque. L'un des Palestiniens dont la maison était visée a signalé l'attaque à l'armée. Les soldats ont également été accusés d'avoir tenté d'empêcher un autre soldat de leur base de signaler l'incident à ses supérieurs.

Le trio restera en détention au moins jusqu'au 19 janvier, date à laquelle une audience est prévue.

Fero a été grièvement blessé dans un accident de voiture à Jénine le 22 novembre, et transporté à l'hôpital Ibn Sina de la ville palestinienne. Il est décédé peu après, et son corps a été enlevé par des hommes armés non identifiés, selon Tsahal et les médias palestiniens.

Sa famille a affirmé que des hommes armés palestiniens ont débranché le respirateur artificiel et se sont emparés du corps à l'hôpital, tandis que l'armée et une source de défense haut placée ont indiqué que l'adolescent était déjà mort lorsqu'il a été emmené. Le corps de Tiran a été ramené en Israël quelque 30 heures après son enlèvement.