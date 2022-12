"La fenêtre pour les négociations nucléaires est toujours ouverte" (ministre iranien des Affaires étrangères)

"Si les Occidentaux veulent poursuivre leur comportement hypocrite et interventionniste, nous irons dans le sens d'un autre plan"

L'Iran reste ouvert aux négociations visant à relancer l'accord nucléaire avec les puissances mondiales, mais a prévenu mercredi qu'il changerait de cap si l'Occident ne modifie pas son comportement. Le ministre des affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a fait ces commentaires en marge d'une visite à Oman, un État du Golfe qui a joué un rôle de médiateur dans l'élaboration de l'accord initial de 2015.

Cet accord entre Téhéran et les puissances mondiales visait à empêcher l'Iran de développer une bombe nucléaire. Téhéran a toujours nié avoir un tel objectif.

La rencontre d'Amir-Abdollahian à Mascate avec le sultan Haitham bin Tareq d'Oman s'est déroulée parallèlement à des discussions internationales bloquées visant à relancer le pacte de 2015. Washington a abandonné l'accord en 2018 et réimposé des sanctions, incitant l'Iran à commencer à renier ses propres engagements.

Les pourparlers en cours pour relancer l'accord ont commencé en avril dernier, mais l'Iran a été frappé par des sanctions occidentales supplémentaires pour sa répression des manifestations nationales contre le régime depuis septembre, et la fourniture de drones à la Russie.

Début octobre, Washington a déclaré qu'un retour à l'accord nucléaire était peu probable dans un avenir proche. "La fenêtre pour parvenir à un accord de la part de la République islamique d'Iran ne sera pas toujours ouverte", a déclaré Amir-Abdollahian dans une vidéo publiée par les médias d'État iraniens. "Si les parties opposées ne cessent pas leur hypocrisie, notamment les Américains, et si les Occidentaux n'agissent pas de manière réaliste, il n'est pas certain que la fenêtre ouverte aujourd'hui le restera demain", a-t-il ajouté.

ZUHAIR AL-SIYABI / OMAN NEWS AGENCY / AFP Cette photo fournie par l'agence de presse d'Oman montre le sultan Haitham bin Tariq al-Said (à gauche) serrant la main du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian (à droite) lors de leur rencontre à Mascate

L'Iran accuse les puissances étrangères d'attiser ce qu'il appelle des "émeutes" dans son pays. L'agence de presse officielle d'Oman a déclaré que le ministre iranien avait remis au sultan une lettre du président iranien Ebrahim Raisi, qui s'est rendu à Oman en mai.

Sans donner plus de détails, l'ONA a affirmé que la lettre "traite des domaines de coopération entre Oman et l'Iran dans divers domaines". Répondant précédemment à une question sur un éventuel rôle de médiation de l'Oman dans les négociations nucléaires bloquées, le ministre iranien a affirmé que "les autorités omanaises ont toujours joué un rôle positif et constructif pour rapprocher les points de vue des parties".

Le président américain Joe Biden a déclaré que l'accord nucléaire était "mort", mais il n'a pas voulu l'annoncer publiquement.