Iran : un auteur condamné à mort après une interview accordée à une chaîne israélienne

Mehdi Bahman, un illustrateur qui œuvre en faveur de la coexistence religieuse, était accusé d'"espionnage"

L'Iran a condamné à mort Mehdi Bahman, un auteur dissident accusé d'"espionnage" après avoir accordé une interview cette année à une chaîne de télévision israélienne, a rapporté jeudi Iran International, un média affilié à l'opposition. Bahman a été arrêté en octobre, soit après le déclenchement des manifestations qui secouent le pays depuis mi-septembre, alors que son interview à la chaîne Channel 13 a été donnée en avril 2022 après qu'il a approché une Israélienne pour faire traduire un de ses livres en hébreu.

Selon Iran International, un tribunal révolutionnaire a prononcé la sentence cette semaine, alors qu'au moins 11 personnes ont été condamnées à mort ces derniers jours pour leur rôle dans les manifestations et plus de 100 risquent la peine de mort, selon les groupes d'opposition.

https://twitter.com/i/web/status/1608589927817641984 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Iran International a indiqué que Bahman était un auteur et un illustrateur qui œuvrait en faveur de la coexistence religieuse. Ces dernières années, il a travaillé avec le religieux chiite dissident Masoumi Tehrani pour créer des œuvres d'art contenant des symboles de diverses religions et les a offertes aux dirigeants des minorités juive, chrétienne, zoroastrienne, sunnite, sabéenne mandéenne et bahaïe d'Iran.

Selon le site, Tehrani a également été arrêté peu après Bahman. Aucune information n'a été donnée sur son sort. Plusieurs autres médias affiliés à l'opposition ont également fait état de cette arrestation. Mais il n'y a eu aucune confirmation officielle de la sentence de la part des responsables iraniens ou des médias d'État. L'Iran accuse Iran International, une chaîne d'information par satellite en persan, autrefois détenue majoritairement par un ressortissant saoudien, d'alimenter les récentes manifestations nationales qui ont dégénéré en violences meurtrières.