Les moments forts de 2022

Découvrez les articles de 2022 qui ont été les plus importants et les plus intéressants - de l'invasion russe en Ukraine aux troubles en Iran, en passant par le conflit israélo-palestinien, et bien d'autres sujets parmi les plus marquants de l'année écoulée.

ISRAËL

Vague de terrorisme

La série d'attaques terroristes imprévues qui a frappé Israël tout au long de l'année a pris de l'ampleur dès le mois de mars, lorsque 19 Israéliens ont été tués en l'espace de quelques semaines. Considérée comme une vague de terreur par les Israéliens, les Palestiniens ont considéré ces attaques comme des exceptions à la norme, des personnes à leur point de rupture qui s'en prennent au statu quo.

Le Dôme de fer israélien VS plus de 1 000 roquettes

Plus de 1000 roquettes ont été tirées depuis Gaza par le Jihad islamique palestinien sur Israël en plein coeur de l'été, mettant en lumière l'impressionnant Dôme de fer israélien, qui a réussi à intercepter 90% des missiles, ce qui a permis à l'État juif d'économiser des milliards de dollars et suscité l'intérêt d'acheteurs étrangers.

Le meurtre de Shireen Abu Akleh est considéré comme un "dommage collatéral"

Quatre mois après la mort de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée en mai lors d'un raid israélien en Cisjordanie, l'armée israélienne a déclaré qu'elle avait très probablement été tuée par une balle tirée par ses propres forces, malgré les nombreuses protestations selon lesquelles elle était délibérément visée. "Nous sommes vraiment désolés pour cette perte tragique de vie. Il est très important pour l'armée israélienne d'éviter les dommages collatéraux et nous sommes très clairs sur (l'importance de) la liberté de la presse", a déclaré une source militaire israélienne à l'époque.

Israël approche les 10 millions d'habitants

Fin septembre, la population d'Israël était estimée à 9 593 000 habitants et devrait atteindre la barre des 10 millions d'habitants à la fin de l'année 2024, 15 millions en 2049 et 20 millions à la fin de l'année 2065.

Israël et le Liban concluent un accord historique sur la frontière maritime

Après des années de négociations, Israël et le Liban - qui sont techniquement en guerre - ont conclu un accord sous l'égide des États-Unis pour délimiter leur frontière maritime, ce qui permettra aux deux pays de bénéficier de l'exploration des hydrocarbures et du gaz naturel.

Une année meurtrière pour Israéliens et Palestiniens

Les attaques terroristes meurtrières et les affrontements quasi quotidiens entre l'armée israélienne et les militants palestiniens tout au long de l'année 2022 ont conduit à l'année la plus meurtrière pour les Israéliens et les Palestiniens depuis 2015 - avec 31 personnes tuées à la suite d'attaques palestiniennes et 167 décès palestiniens dus à des tirs israéliens en Cisjordanie.

La normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, une "question de temps"

Début décembre, de hauts responsables diplomatiques ont confié à i24NEWS que l'État du Golfe envisageait de normaliser ses relations avec Israël, mais que cela prendrait du temps. Cette évolution changerait la donne dans la région et ferait suite aux accords d'Abraham de 2020, qui ont permis la normalisation des relations entre l'État juif et une poignée de pays arabes.

Une vague d'immigration record

L'année 2022 a été une année record pour l'immigration en Israël, avec l'arrivée de 70 000 nouveaux immigrants en provenance de 95 pays différents, la plupart d'entre eux venant d'Ukraine et de Russie dans le contexte de l'invasion de son voisin par la Russie.

LA GUERRE EN UKRAINE

Le fantôme de Kiev

Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des vidéos circulaient sur les réseaux sociaux montrant un as de la chasse ukrainienne aux prises avec des avions russes, qui aurait abattu six appareils de Moscou dans les 30 premières heures de la guerre. Un héros de conte populaire dont l'existence a depuis été considérée comme un mythe, mais pour beaucoup dans le pays déchiré par la guerre, la légende du "fantôme de Kiev" reste un symbole d'espoir.

La Russie déclare que l'Ukraine doit accepter les "réalités"

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a entraîné la plus grande flambée de combats en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, et l'escalade se poursuit. Plus de 42 000 personnes ont été tuées et environ 14 millions déplacées, selon les estimations, dans une guerre qui a perturbé les marchés mondiaux de l'énergie et provoqué des pénuries alimentaires dans le monde entier.

AP Photo/Roman Hrytsyna Des pompiers travaillent après une attaque de drones sur des bâtiments à Kiev, en Ukraine

L'IRAN

Manifestations en Iran : comment une colère historique s'est emparée de tout le pays ? Cela fait plus de 100 jours que Mahsa Amini, 22 ans, est morte après avoir été arrêtée par la brigade des mœurs à Téhéran. Depuis, la colère du peuple iranien ne retombe pas. Ni la peur, ni la répression ne sont en mesure de la faire taire.

courtesy - Fatemeh Bahrami Des femmes sans foulard dans les rues de Téhéran

Vague d'exécutions en Iran

Si le pouvoir en Iran a annoncé l'abolition de la police des mœurs le 4 décembre, d'autre brigades tout aussi violentes ont fait régner la terreur. Selon une organisation humanitaire spécialiste de l'Iran, 450 manifestants ont été tués depuis le mois de septembre. Et les exécutions d'opposants au régime s'accélèrent.

MAIS AUSSI

COP27, un accord historique pour le climat

La Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (la COP 27) s'est clôturée sur un accord décisif visant à fournir un financement des pertes et préjudices aux pays vulnérables durement touchés par les catastrophes climatiques. Un ensemble de décisions a également renforcé les mesures prises par les pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux conséquences inévitables des changements climatiques, tout en favorisant le soutien financier, technologique et le renforcement des capacités dont ont besoin les pays en développement.

Emmanuel Macron est réélu président en France

Le président français Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril pour un second mandat de cinq ans, face à sa rivale Marine Le Pen, qui réalise le plus important score de l'extrême droite à une élection présidentielle depuis le début de la Ve République en 1958.

La coupe du monde de football au Qatar, entre émotions et polémiques

Des milliers d'ouvriers tués sur les chantiers, des scandales de corruption, des villes qui boycottent... Il n'empêche, à peine démarré, le Mondial 2022 au Qatar a offert son lot de spectacle et d'émotions.

Le premier vol Doha-Tel-Aviv organisé pour le mondial

Pour la toute première fois, un avion de ligne a effectué un vol direct entre Tel Aviv et Doha, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles entre les deux nations. Un appareil de la compagnie chypriote Tus Airways a décollé de l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, avec à son bord 180 passagers qui se rendent au Qatar pour assister à la Coupe du monde de football.

La mort de la Reine Elisabeth II

La Reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre à 96 ans. Le pays retenait son souffle depuis déjà plusieurs jours, alors que les médecins de la souveraine se déclaraient préoccupés par son état de santé et qu'elle avait été placée "sous surveillance médicale". Alertés, les membres de la famille royale s’étaient rassemblés au château de Balmoral en Ecosse où la reine passait chaque année la fin de l'été.

Le milliardaire Elon Musk prend le contrôle de Twitter

"L'oiseau est libéré", a tweeté Elon Musk le 28 octobre, après avoir acheté le réseau social à l'oiseau bleu pour 44 milliards de dollars, ouvrant un nouveau chapitre incertain pour la plateforme au coeur de la vie politique et médiatique des États-Unis et de nombreux pays.

La high-tech mise à mal en Israël

Des centaines de personnes ont perdu leur emploi dans la high-tech cette année, en raison d'une crise importante dans le secteur, entraînant des licenciements de masse. Le nombre d'emplois disponibles pour les ingénieurs en Israël au cours des mois de septembre à novembre n'était que de 11 800, soit une baisse de 8 % par rapport au nombre d'offres publiées au cours des mois d'août à octobre, selon le Bureau central des statistiques. La demande de développeurs a également diminué de 9% avec seulement 7 748 offres de septembre à novembre.

Arrivée de Carrefour en Israël

Le géant Carrefour a fait son arrivée en Israël dans plusieurs supermarchés où il propose quelques produits à très bas coût. 18 Carrefour City, 25 Carrefour market et 3 Carrefour hypermarchés et un site de commande en ligne sont prévus en Israël pour le début de l’année 2024.

Polémique Kanye West sur l'antisémitisme

Le rappeur américain a fait polémique ces derniers mois en tenant des propos ouvertement antisémites. Plusieurs marques avec qui il collaborait lui ont ensuite notamment tourné le dos. Kanye West a fait l'éloge d'Adolf Hitler et des "bonnes choses" que le leader nazi aurait accomplies, déclarant que "chaque être humain a quelque chose de valeur qu'il a apporté, en particulier Hitler."

Israël se rapproche du bonheur

Cette année, Israël a été classé neuvième pays le plus heureux au monde selon le rapport annuel sur le bonheur, battant ainsi la Nouvelle-Zélande. L'an dernier, Israël était arrivé en 11e position et en 2020 en 14e position.

L'ancien Pape Benoît XVI est mort (Vatican)

En ce dernier jour de l'année, le pape émérite Benoît XVI, théologien allemand dont la renonciation en 2013 avait pris le monde entier par surprise, est décédé à l’âge de 95 ans. "J’ai la douleur de vous annoncer que le pape émérite, Benoît XVI, est décédé aujourd’hui à 09H34, au Monastère Mater Ecclesiae, au Vatican. D'autres informations vous seront communiquées dès que possible", a annoncé dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

