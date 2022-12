Le DJ néerlandais de renom Armin van Buuren à Dubaï pour le nouvel an

Surnommé "le roi de la trance" par la presse spécialisée, il a été élu meilleur DJ au monde

Le DJ néerlandais de renom Armin van Buuren se produira à Dubaï à l’amphithéâtre Media City le soir du 31 décembre. Parmi les artistes qui participeront à l’événement de cette année figurent également les DJ internationaux Fedde Le Grand et Justus. L'an dernier, Buuren a célébré le réveillon de l’an dernier avec ses fans au Moyen-Orient et s'était produit dans le cadre de l’Expo 2020 de Dubaï. Le Moyen-Orient est une région très prisée par Buuren. Au début du mois, il s’est notamment produit au Qatar pendant la Coupe du monde de football.

Son dévouement sur la scène de la musique électronique lui a valu une nomination aux Grammy Awards pour This Is What It Feels Like ainsi que les éloges de la critique pour ses tubes planétaires tels que Blah Blah Blah, Great Spirit, Leave A Little Love ou encore Music Means Love Forever.

Surnommé "le roi de la trance" par la presse spécialisée, il est élu meilleur DJ au monde par un vote via DJ Magazine à cinq reprises (2007, 2008, 2009, 2010, 2012) avec le record de détenteur du titre. Armin van Buuren est de nos jours principalement connu pour ses mixes de plusieurs heures diffusés depuis Amsterdam dans son émission musicale A State of Trance (ASOT), écoutée hebdomadairement par environ 40 millions de personnes dans le monde à travers 84 pays sur plus de 100 stations radiophoniques.

En outre, auteur de 7 albums, il détient le record de longévité pour un artiste associé au genre musical de la trance sur le classement hebdomadaire Dance/Electronic Albums du magazine américain Billboard.