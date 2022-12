Oman : une banque génétique pour préserver les animaux sauvages en voie de disparition

Oman abrite un grand nombre d’espèces menacées

L'Autorité de l'environnement à Oman a créé une banque de gènes pour préserver et geler le patrimoine génétique des animaux sauvages menacés d'extinction, ayant une valeur économique. "L'Autorité de l'environnement, en coopération avec les Ressources et Affaires de la Cour royale, a achevé la première version du projet d'établissement d'une banque de gènes pour préserver les actifs génétiques des animaux sauvages ayant une valeur économique en les congelant en dehors de leur lieu d'origine. Les tests ont été réalisés dans la réserve de faune du gouvernorat d'Al Wusta" annonce le communiqué.

Grâce à ce projet scientifique, l'Autorité vise à conserver le matériel génétique des animaux sauvages afin d'assurer leur durabilité, en fournissant du matériel génétique de réserve qui permet de récupérer les actifs en cas de perte de races animales, en raison de maladies ou de catastrophes naturelles.

Plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux ont été observées sur le territoire omanais. Selon les sources, l'estimation de leur nombre varie entre 482 et 603. Oman joue aussi un rôle important en matière de préservation des tortues vertes, dont il abrite l’un des plus grands sites de nidification au monde, à Ras al-Jinz. Les cinq espèces menacées de tortues que l’on rencontre sur les côtes d’Oman sont toutes protégées par décret royal. Oman abrite par ailleurs un grand nombre d’espèces menacées, dont l’outarde houbara, le bouquetin de Nubie, le tahr (chèvre omanaise) et le léopard d’Arabie.