Les titulaires de la carte Visa Adib pourront transformer leur bague, leur montre ou leur bracelet en un dispositif de paiement intelligent

Une banque des Émirats arabes unis a lancé les premières méthodes de paiement sans contact de la région, permettant aux clients d'effectuer des achats en utilisant leur propre bracelet de montre où se trouve une puce, ou une bague. La Abu Dhabi Islamic Bank (Adib) propose ainsi "Adip Pay", en partenariat avec le fournisseur de services d'activation des puces Tappy Technologies et le leader mondial des paiements numériques Visa.

Grâce à ce projet, les titulaires de la carte Visa Adib pourront transformer leur bague, leur montre ou leur bracelet en un dispositif de paiement intelligent, car le nouveau système de paiement sans contact à jeton peut être fixé sur plusieurs supports. La banque d'Abu Dhabi a indiqué que le service sera initialement déployé pour certains clients. "Les clients peuvent bénéficier de davantage de solutions qui les aideront à effectuer leurs opérations bancaires avec facilité et simplicité", a déclaré Samih Awadhalla, directeur mondial par intérim chez Adib.

La tokenisation est un processus de sécurité des données qui consiste à remplacer les informations sensibles de la carte par des éléments de données non sensibles, qui ne peuvent pas être exploités, même si le bracelet Adib Pay est perdu. Tout d'abord, la carte Visa Adib du client est tokenisée via l'application Adib Pay alimentée par Token Enablement Services (TES) de Tappy. Ensuite, à l'aide de l'unité d'approvisionnement passif universel (UPPU) qui se connecte à Adib Pay via Bluetooth, la carte numérique est automatiquement approvisionnée sur la puce intégrée.

Une fois l'approvisionnement terminé, le client est prêt à effectuer des paiements rapides et faciles en positionnant son bracelet ou sa bague au-dessus de l'appareil à carte bleue des commerces et peut visualiser instantanément l'historique de ses transactions Adib Pay dans l'application.