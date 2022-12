Le Qatar fustige les plans de la nouvelle coalition pour "l'expansion des implantations" et la "judaïsation" de Jérusalem

Le Qatar est monté au créneau contre les principes de base du 37e gouvernement israélien

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a fustigé vendredi le nouveau gouvernement israélien, au lendemain de sa prestation de serment, pour ses projets d’expansion des implantations en Cisjordanie et ses "tentatives de judaïser" Jérusalem.

Dans sa déclaration, le Qatar exprime "sa ferme condamnation et dénonce les plans du gouvernement israélien pour l'expansion des colonies, ses tentatives continues de judaïser Al Quds et la mosquée Al Aqsa, les considérant comme une grave violation de la Charte des Nations unies, du droit international, des résolutions connexes de l'ONU, et une attaque flagrante contre le droit du peuple frère palestinien".

Le communiqué a ajouté que de telles mesures nuisaient aux efforts visant à parvenir à une solution à deux États, et a appelé la communauté internationale "à assumer sa responsabilité en veillant à ce qu'Israël mette fin à sa politique de colonisation dans les territoires palestiniens occupés".

Le Qatar est ainsi monté au créneau contre les principes de base du 37e gouvernement israélien investi jeudi dernier, comprenant l'engagement d'agir conformément à la conviction que "le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toutes les parties de la Terre d'Israël", y compris en Cisjordanie, qu'il a promis de "promouvoir et développer". La feuille de route du nouveau gouvernement prévoit en outre que celui-ci "travaillera pour renforcer le statut de Jérusalem".

Flash90 Le 37e gouvernement israélien

Dans l'accord de Benyamin Netanyahou avec le Sionisme religieux, le Premier ministre a promis de faire avancer l'annexion des implantations de Cisjordanie, affirmant qu'il "dirigerait la formulation et la mise en œuvre d'une politique dans le cadre de laquelle la souveraineté sera appliquée à la Judée et à la Samarie". Un accord qui stipule en outre que le Premier ministre sera libre de choisir le moment de la mise en œuvre d'une telle politique, et de prendre en considération les "intérêts nationaux et internationaux" d'Israël.

Les partenaires de la coalition ont également signé des accords avec le Likoud comprenant un engagement à maintenir le statu quo sur le mont du Temple à Jérusalem, et interdisant la prière juive sur le site. Cependant, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a juré de continuer à visiter le mont du Temple en tant que membre du cabinet, et qualifie le fait d'interdire aux Juifs de prier dans l'enceinte de "racisme".

Olivier Fitoussi/Flash90 Archive - Itamar Ben Gvir en visite sur le mont du Temple le 07 août 2022

Bien qu'ils n'aient pas de liens officiels, Jérusalem est en contact permanent avec Doha afin de faciliter la distribution de l'aide qatarie à la bande de Gaza. Le Qatar avait en outre accueilli un bureau commercial israélien dans les années 1990, qui a été fermé pendant la deuxième Intifada. Enfin, un accord spécial entre la FIFA, Israël et le Qatar a été conclu avant la Coupe du monde pour permettre aux diplomates israéliens d'y ouvrir un bureau afin de porter assistance aux supporters Israéliens pendant le tournoi.

Si des milliers d'Israéliens se sont rendus au Qatar pour la Coupe du monde, beaucoup ont décrit la froideur voire l'hostilité de l'accueil qatari.