Iran : un drone explosif lancé sur une base simulée de la marine israélienne lors d'un exercice militaire

L'armée iranienne a lancé jeudi une série d'exercices dans une zone s'étendant du détroit d'Ormuz près du golfe Persique jusqu'au nord de l'océan Indien

Dans un avertissement apparent à Israël, l'armée iranienne a lancé un drone chargé d'explosifs depuis un navire de débarquement sur une version fictive d'une base de la marine israélienne lors d'un exercice samedi. Des images publiées par l'agence de presse officielle de la République islamique montrent le navire de débarquement de classe Hengam IRIS Lavan lançant un "drone suicide" Ababil vers la base navale simulée.

Les comptes Twitter dédiés à la collecte de renseignements open source ont rapidement souligné que la base fictive avait été conçue avec un agencement de bâtiment similaire à la base navale d'Eilat, dans la ville côtière sur la mer Rouge. À côté de la cible simulée se trouvait également une version fictive d'une corvette de classe Saar 6 de la marine israélienne.

L'armée iranienne a lancé jeudi une série d'exercices, baptisés Zolfaqar 1401, dans une zone s'étendant du détroit d'Ormuz près du golfe Persique jusqu'au nord de l'océan Indien. Les exercices sont organisés par les différentes ailes de l'armée iranienne - les forces terrestres, les forces de défense aérienne, l'armée de l'air et la marine.

https://twitter.com/i/web/status/1609206136942755840 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ce n'est pas la première fois que Téhéran utilise des cibles israéliennes fictives lors d'exercices. Le mois dernier, la télévision d'Etat iranienne a par ailleurs diffusé une vidéo menaçant d'une attaque de représailles contre le site nucléaire de Dimona dans le sud d'Israël en cas de frappe de Tsahal des sites nucléaires iraniens.

Les tensions entre Israël et l'Iran se sont encore intensifiées au cours de l'année 2022. Début juillet, l'ancien ministre de la Défense Benny Gantz a révélé des images satellites montrant l' activité maritime militaire iranienne "la plus importante" en mer Rouge depuis une décennie. L'Iran et Israël sont engagés dans ce que les analystes ont appelé une "guerre de l'ombre" navale, dans laquelle des navires liés à chaque nation ont été attaqués dans les eaux autour du golfe Persique et du golfe d'Oman.

L'Iran a notamment été accusé d'une série d'attaques à la mine patelle qui ont endommagé des pétroliers dans la région du Golfe en 2019, ainsi que d'une attaque mortelle par drone contre un pétrolier lié à Israël qui a tué deux membres d'équipage européens en 2021. Toujours en 2021, le cargo iranien MV Saviz, censé servir de base flottante aux forces paramilitaires des Gardiens de la révolution iraniens au large des côtes du Yémen dans la mer Rouge, a été frappé par une explosion.