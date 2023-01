Abdel Fattah al-Sissi félicite Netanyahou pour le nouveau gouvernement

Les deux hommes ont souligné l'importance de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité dans l'intérêt des deux peuples

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est entretenu ce dimanche avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi qui l'a félicité pour la mise en place du nouveau gouvernement. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de promouvoir les relations bilatérales entre l'Égypte et Israël à tous les niveaux, y compris sur la scène internationale et régionale. Les deux hommes ont également souligné l'importance de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité dans l'intérêt des deux peuples et de ceux du Moyen-Orient.

En août, Sissi s'est entretenu avec le prédécesseur de Netanyahou, Yaïr Lapid, qui l'a remercié pour le rôle de l'Égypte dans la négociation d'un cessez-le-feu entre Israël et le groupe terroriste palestinien du Jihad islamique, après trois jours de combats dans et autour de la bande de Gaza. La dernière visite officielle de Netanyahou en Égypte remonte à janvier 2011, lorsqu'il a rencontré le président de l'époque, Hosni Moubarak, mais il aurait effectué une visite non officielle en 2018.

Après une pause dans l'opposition, Benjamin Netanyahou a renoué jeudi avec le pouvoir en formant le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël.