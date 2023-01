Le marché saoudien en plein essor en 2022

La croissance du secteur pétrolier est le moteur de l'économie du Royaume

Avec le taux de croissance le plus élevé parmi les pays du G20, des efforts continus pour diversifier l'économie et un afflux important d'investissements directs étrangers, la performance du marché saoudien a été résiliente en 2022. "Tadawul est de loin la plus grande bourse du Moyen-Orient, et elle cherche à devenir un centre régional avec des cotations croisées de sociétés d'autres pays du Golfe", a déclaré Waleed Rasromani, associé en fusions et acquisitions d'entreprises de Dubaï et de Riyad chez Linklaters, un cabinet d'avocats multinational basé au Royaume-Uni. L'intense activité de fusion et d'acquisition combinée à une croissance significative des offres publiques initiales a conduit le marché du Royaume à évoluer et devrait poursuivre sur cette lancée en 2023.

La croissance tirée par le pétrole, la stratégie de diversification non pétrolière et les cadres gouvernementaux du Royaume ont créé une base solide pour son impressionnante performance de marché. La forte liquidité, l'appétit des investisseurs locaux pour les actions saoudiennes et la poursuite des objectifs définis dans la Vision 2030 ont également facilité le développement du marché. Selon un rapport publié par la Banque mondiale en novembre, la croissance du secteur pétrolier est le moteur de l'économie du Royaume. En conséquence, l'économie devrait connaître une croissance de 8,3 % en 2022. Le Fonds monétaire international a également noté que l'Arabie saoudite conserverait sa position d'économie à la croissance la plus rapide parmi les pays du G20.

En ce qui concerne les efforts législatifs, la Capital Market Authority s'efforce de rendre le marché financier plus attractif et transparent et de sensibiliser les investisseurs. La CMA a pour objectif de porter le chiffre d'affaires des investisseurs institutionnels à 41 % du chiffre d'affaires total du marché d'ici l'exercice 2023. Le programme de développement du secteur financier du Royaume est un autre facteur qui soutient la croissance du marché saoudien. À l'exception de l'introduction en bourse de la Saudi Arabian Oil Co., il vise à faire passer la valeur du marché boursier en pourcentage du produit intérieur brut de 66,5 % en 2019 à 88 % en 2030.