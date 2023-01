Benjamin Netanyahou effectuera son premier voyage officiel aux Émirats arabes unis

Ce sera son tout premier déplacement en tant que Premier ministre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rendra aux Émirats arabes unis dans le courant du mois, le premier voyage à l'étranger de son nouveau mandat à la tête du gouvernement israélien. Le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, avait félicité samedi Benjamin Netanyahou pour sa prise de fonction. Bin Zayed a passé un appel téléphonique au nouveau Premier ministre, au cours duquel il l'a félicité pour la formation de son nouveau gouvernement, a rapporté l'agence de presse étatique WAM.

Amos Ben-Gershom/GPO Israel's President Isaac Herzog (L) and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan in Abu Dhabi, December 5, 2022.

Le dirigeant émirien a déclaré qu'il était impatient de renforcer les liens entre les deux pays dans tous les domaines et de faire progresser le partenariat entre les deux parties, a indiqué WAM. De son côté, Benjamin Netanyahou a remercié le dirigeant des Émirats arabes unis et a souligné l'importance des relations entre Tel-Aviv et Abou Dhabi.

Israël et les Emirats ont signé les accords d'Abraham normalisant leurs relations en septembre 2020 à Washington. Lors du Forum économique mondial de Davos en 2022, le ministre du Commerce extérieur des Émirats, Thani bin Ahmed al-Zeyoudi, avait indiqué que le volume des échanges entre les Émirats et Israël avait atteint 2,5 milliards de dollars en moins de deux ans depuis la signature des accords d'Abraham. Thani bin Ahmed al-Zeyoudi a ajouté que 65 accords et protocoles d'accord avaient été signés entre les deux pays à ce jour, ajoutant que plus de 1 000 entreprises israéliennes étaient sur le point d'établir une présence commerciale aux Emirats cette année.