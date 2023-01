Cisjordanie : deux terroristes palestiniens tués lors d'une opération de Tsahal

Une branche locale du Jihad islamique palestinien a publié des déclarations indiquant que des membres du groupe terroriste avaient ouvert le feu sur des soldats

Deux hommes armés palestiniens ont été tués dans un échange de tirs avec des soldats dans un village du nord de la Cisjordanie tôt lundi matin, alors que les forces de Tsahal procédaient à la démolition des maisons de deux terroristes ayant tué un officier militaire en septembre dernier.

L'incident, qui a également fait trois blessés selon les Palestiniens, n'a pas été confirmé par l'armée. Les deux hommes armés éliminés par Tsahal ont été identifiés comme étant Mohammed Hushiya, 21 ans, et Fuad Abed, 17 ans. Plus tôt dans la nuit, des affrontements avaient été signalés entre des soldats et des hommes armés dans le village. Des images publiées par les médias palestiniens montraient un convoi de véhicules militaires entrant dans Kfar Dan.

IDF Spokesperson's Unit Le major Bar Falah, tué le 14 septembre 2022 en Cisjordanie

Sur des vidéos amateur, on peut voir des Palestiniens lançant des pierres sur les véhicules de l'armée, tandis que des coups de feu retentissent au loin. Une branche locale du Jihad islamique palestinien a publié des déclarations indiquant que des membres du groupe terroriste avaient ouvert le feu sur des soldats israéliens opérant dans la région.

Tsahal s'est contentée d'indiquer dans un communiqué qu'elle se trouvait dans la localité de Kfar Dan au nord de Jénine, pour démolir les habitations des terroristes ayant tué le major Bar Falah, commandant adjoint du l'unité de reconnaissance d'élite Nahal, le long de la barrière de sécurité en Cisjordanie le 14 septembre. Les terroristes, du nom de Ahmed Abed et Abdul Rahman Abed, avaient été éliminés par Tsahal. L'un deux était officier des services de sécurité de l'Autorité palestinienne. L'armée israélienne avait annoncé avoir cartographié leurs maisons le lendemain de l'attaque, et avait officiellement informé les familles de leur prochaine démolition.

Une enquête militaire sur la mort du major Bar Falah a mis en évidence des erreurs opérationnelles commises par les soldats, qui avaient détecté les suspects près d'un poste militaire et s'étaient approchés d'eux sans avoir remarqué qu'ils étaient armés. Les premiers tirs des terroristes avaient touché Bar Falah.