Dubaï supprime la taxe et les frais de licence sur l'alcool

Dubaï a supprimé dimanche sa taxe sur l'alcool de 30 %, ainsi que la redevance pour les licences d'alcool personnelles. Cette mesure viserait à attirer davantage de touristes dans la "capitale de la fête" du Golfe. Pour le moment, cette décision n’est pas définitive, des sources parmi les cadres du secteur ayant déclaré au Financial Times qu'il s'agissait d'un "essai d'un an".

Deux sociétés distribuent de l'alcool à Dubaï : Maritime and Mercantile International (MMI) et African & Eastern. Une publicité publiée par MMI indique que "vous n'avez plus besoin de vous rendre dans les autres émirats", en référence à l'habitude de longue date des résidents de Dubaï de se rendre à Umm Al-Quwain et dans d'autres émirats pour acheter de l'alcool en gros.

"Ces règlements récemment mis à jour sont essentiels pour continuer à garantir l'achat et la consommation sûrs et responsables de boissons alcoolisées à Dubaï et dans les Émirats arabes unis", a déclaré à Tyrone Reid, porte-parole du MMI.

Selon la loi de Dubaï, les non-musulmans doivent avoir au moins 21 ans pour consommer de l'alcool et également être munis d'un permis d'alcool - une carte en plastique délivrée par la police. La consommation d'alcool sans ce permis peut entraîner une amende ou une arrestation, même si les établissements de Dubaï autorisés à servir de l’alcool le demandent rarement.