Arabie saoudite : un festival unique culturel et culinaire jusqu'au 22 février

La ville de Diriyah en Arabie saoudite accueille, depuis dimanche et jusqu'au 22 février, des visiteurs locaux et étrangers pour un festival de musique, de culture et de cuisine arabes intitulé le "Diriyah Nights". La cité historique est un site patrimonial de premier plan et une destination mondiale pour l'organisation d'activités, tournois, ou encore événements internationaux de renom.

Le festival propose des activités pour tous les âges, notamment des spectacles artistiques, des concert en direct et des plats préparés par des restaurants et des cafés de qualité. Des personnalités d'Arabie saoudite et du monde arabe seront présentes pour donner au public un show inoubliable. Cette année marque la 2e édition du festival de Diriyah, qui a débuté en octobre dernier avec plusieurs événements sportifs et culturels auquel ont eu la chance de participer des milliers de visiteurs locaux et internationaux.

Le festival aura lieu jusqu'au début du tournoi de football de la Super Coupe d'Espagne, qui se tiendra du 11 au 15 janvier et auquel participeront le Real Madrid, Barcelone, Valence et le Real Betis. Par ailleurs, le deuxième Salon de design saoudien aura lieu du 12 au 23 janvier.