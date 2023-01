Omer Adam et sa compagne s'installent à Dubaï

En 2019, il a été reconnu comme l'artiste israélien le plus populaire

Le célèbre chanteur israélien Omer Adam et sa compagne le mannequin Yael Shelbia ont été aperçus par des paparazzis lorsqu'ils quittaient leur domicile en Israël en direction de l'aéroport Ben Gurion. Le couple a en effet pris un aller simple pour Dubaï, où ils séjourneront jusqu'à nouvel ordre. Omer et Yael sont arrivés à l'aéroport accompagnés d'amis qui les ont protégés des photographes. Le mois dernier, le chanteur a sorti une nouvelle chanson dans laquelle il exprimait les difficultés qu'il traverse en Israël et les critiques qui ne cessaient d'affluer à son encontre.

Pendant les trois dernières années, le chanteur a fait plusieurs allers-retours à Dubaï où il s'est notamment produit dans plusieurs soirées. Omer Adam a de nombreux projets prévus à l’étranger, notamment une tournée dans plusieurs pays mais nul ne sait pour le moment si elle sera maintenue.

Le roi de la musique orientale a acquis sa notoriété en 2009, en participant à la septième saison de Kokhav Nolad, une émission populaire de la série Idol en Israël, mais a été disqualifié en raison de son trop jeune âge. Puis en 2019, il a été reconnu comme l'artiste israélien le plus populaire.