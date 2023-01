La Jordanie salue l'accord sur l'eau malgré les craintes concernant les réfugiés et la crise climatique

Il s'agit du "plus grand projet d'infrastructure" de l'histoire de la Jordanie

La Jordanie a signé un accord de prêt à taux réduit avec la Banque européenne d'investissement (BEI) pour contribuer au financement d'un mégaprojet de transport d'eau de 2,5 milliards de dollars, dans un contexte de pénurie persistante aggravée par le changement climatique.

Le gouvernement a donné son accord à la Banque européenne d'investissement pour un prêt de 213 millions de dollars (près de 200 millions d'euros), qui viendra s'ajouter à une contribution totale de 352 millions de dollars (plus de 330 millions d'euros) de l'État au projet national de transport d'eau (projet de dessalement et de transport d'eau Aqaba-Amman). Le prêt a coïncidé avec des informations selon lesquelles Israël avait l'intention de fournir de l'eau dessalée à la Cisjordanie, à Gaza et à la Jordanie.

Une radio israélienne a récemment révélé que le service des eaux du pays et la société Mekorot allaient commencer à pomper de l'eau dessalée de la mer Méditerranée, parallèlement aux eaux souterraines, vers le lac de Tibériade par le biais d'un pipeline nouvellement établi. Le média a cité un responsable qui a déclaré qu'"Israël serait en mesure de résoudre ses problèmes d'eau pour les 30 prochaines années, notamment en fournissant cette ressource à la Jordanie, à la Cisjordanie et à Gaza."

Khalil Mazraawi/AFP

Un responsable jordanien a cependant affirmé que le royaume n'avait "rien reçu d'officiel d'Israël à ce sujet." "Israël pompe habituellement de l'eau en Jordanie, dans le cadre de l'accord de paix, depuis le lac de Tibériade et il n'y a rien de spécial à cela. Mais ce serait probablement la première fois qu'Israël envoie de l'eau dessalée depuis la Méditerranée", a ajouté une source anonyme proche du dossier.

Décrit comme le "plus grand projet d'infrastructure" de l'histoire de la Jordanie, le projet national de transport de l'eau fournira environ 300 millions de mètres cubes d'eau dessalée par an, acheminés depuis la ville portuaire d'Aqaba sur la mer Rouge vers le nord jusqu'à la capitale densément peuplée d'Amman et d'autres villes.

Amman est décrite comme l'une des villes à la croissance la plus rapide au monde, avec une population qui augmente rapidement en raison de l'afflux de réfugiés en provenance des pays voisins touchés par la crise.

Selon les chiffres officiels, la population d'Amman est passée de 200 000 à quatre millions d'habitants au cours des 50 dernières années en raison de l'afflux de réfugiés de l'Autorité palestinienne, du Liban, d'Irak et de Syrie entre 1948 et 2013.

Selon le HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), la Jordanie reste le deuxième pays d'accueil de réfugiés par habitant dans le monde, avec environ 750 000 réfugiés de 57 nationalités différentes.

Le gouvernement a déclaré que "l'augmentation spectaculaire du taux de croissance démographique et l'impact de la crise des réfugiés ont aggravé les problèmes d'eau de la Jordanie et l'ont placée sous le seuil de pauvreté en eau". Selon les estimations officielles, les ressources annuelles en eau du pays s'élevaient à environ 90 mètres cubes par personne, soit bien en dessous du seuil international de 500 mètres cubes par personne.