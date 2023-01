Classement des cinq familles arabes les plus riches en 2022

La perte combinée de 1,6 milliard de dollars subie par les familles Sawiris et Mikati coïncide avec les difficultés économiques de l'Egypte et du Liban

2022 n'a pas été une période facile pour le monde arabe, en particulier pour les pays importateurs de pétrole comme l'Égypte et le Liban. Cela transparait lorsqu'on observe l'évolution de la fortune des cinq familles arabes les plus riches tout au long de l'année, a rapporté le magazine Forbes Middle East.

Les Sawiris, la famille la plus puissante de la région arabe avec une richesse d'une valeur nette combinée de 11,2 milliards de dollars, ont vu leur richesse diminuer de 800 millions de dollars entre le 11 mars et le 29 décembre 2022. De même, la famille Mikati du Liban, deuxième famille la plus riche de la région avec une fortune combinée de 5,6 milliards de dollars, a vu sa richesse diminuer de 800 millions de dollars en neuf mois environ. La famille Mansour d'Égypte arrive en troisième position après avoir maintenu sa richesse à 5,1 milliards de dollars, tandis que Issad Rebrab et sa famille d'Algérie ont obtenu le même classement que Mansour avec une valeur nette identique.

La famille Hariri du Liban est la cinquième famille la plus riche avec une fortune combinée de 4,7 milliards de dollars, tandis que le magazine Forbes a cessé de suivre les milliardaires saoudiens depuis 2018.

La perte combinée de 1,6 milliard de dollars subie par les familles Sawiris et Mikati coïncide avec les difficultés économiques que connaissent l'Égypte et le Liban. La pénurie de devises étrangères, la dépréciation de la valeur de la monnaie locale et la hausse du taux d'inflation sont les principaux problèmes économiques des deux pays.

La livre libanaise a perdu 40,3 % de sa valeur entre le début de l'année et le 28 décembre, ce qui fait qu'un dollar américain s'échange contre 38 000 livres. En septembre, le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré que l'économie libanaise restait affaiblie en raison de l'impasse persistante sur les réformes économiques indispensables et l'incertitude que cette situation engendre.

En Égypte, les répercussions de la guerre de Russie ont lourdement impacté l'économie, ce qui a poussé le gouvernement à demander l'aide du FMI et à convenir d'un programme de financement de trois milliards de dollars. La livre égyptienne (EGP) a chuté de 36,34 % entre le début de l'année et le 29 décembre, portant le taux de change à 24,78 livres pour un dollar américain.

Voici les cinq familles arabes les plus riches en 2022 et l'évolution de leur fortune entre le 11 mars et le 29 décembre 2022.

1. La famille Sawiris

Valeur nette : 11,2 milliards de dollars

Variation depuis le 11 mars : 800 millions de dollars ↓

Pays : Égypte

La perte de 800 millions de dollars de la famille Sawiris en neuf mois est principalement due à la baisse de la fortune de Nassef Sawiris. Nassef, PDG d'OCI NV, a vu sa fortune baisser à 6,9 milliards de dollars le 29 décembre, contre 7,7 milliards le 11 mars. Son frère Naguib, président d'Orascom TMT Investments, a maintenu sa fortune à 3,4 milliards de dollars au cours de la même période, tandis que Forbes estime la valeur nette de la fortune d'un autre frère, Samih Sawaris, à 850 millions de dollars. Samih Sawiris est apparu pour la dernière fois sur la liste annuelle des milliardaires de Forbes en 2015, et il a récemment rejoint le classement en temps réel avec une fortune d'un milliard de dollars, mais il n'est plus milliardaire depuis le 29 décembre. Le plus grand actif de Nassef est sa participation de 6 % dans Adidas, dont les actions ont baissé de 38,3 % à 134,06 dollars (125,8 euros) le 28 décembre, depuis le 11 mars 2022. Le cours de l'action d'OCI NV est en hausse de 20 %, atteignant 35,7 dollars sur la même période de près de neuf mois.

2. La famille Mikati

Anwar AMRO / AFP Le Premier ministre désigné du Liban, Najib Mikati

Valeur nette : 5,6 milliards de dollars

Variation depuis le 11 mars : 800 millions de dollars ↓

Pays : Liban

Les frères Najib et Taha Mikati ont vu leur fortune combinée diminuer de 800 millions de dollars pour atteindre 5,6 milliards de dollars le 29 décembre, par rapport au 11 mars 2022. Najib, la personne la plus riche du Liban, occupe le poste de Premier ministre du pays depuis le 10 septembre 2021. Il a assuré la même fonction à trois reprises - d'abord en 2005 pour superviser les élections parlementaires et en juin 2011, avant de présenter la démission de son gouvernement en mars 2013. Il est toutefois resté en fonction jusqu'à la mi-février 2014. Najib et son frère Taha ont fondé Investcom en 1982, en vendant des téléphones satellites au plus fort de la guerre civile au Liban. Mikati a acheté une énorme quantité de téléphones satellites et les a vendus à ses amis et associés à Beyrouth au début des années 80 pour 50 000 dollars pièce. En 2005, Investcom est entrée à la Bourse de Londres et, en 2009, la société sud-africaine MTN a racheté les parts des Mikati pour 3,6 milliards de dollars.

3. La famille Mansour

Valeur nette : 5,1 milliards de dollars

Pays : Egypte

La famille Mansour, composée des trois frères et sœurs milliardaires Mohamed, Youssef et Yasseen Mansour, a maintenu sa valeur nette à 5,1 milliards de dollars entre le 11 mars et le 29 décembre. Mohamed possède 2,5 milliards de dollars, la fortune de Youssef est de 1,5 milliard, tandis que la valeur nette de Yasseen est estimée à 1,1 milliard. Âgé de 74 ans, Mohamed a été ministre égyptien des Transports entre 2006 et 2009, sous le régime de l'ancien président Hosni Moubarak, et il est actuellement président de Man Capital LLP. Son frère aîné Youssef, 77 ans, est le président du Mansour Group. Yassin, leur jeune frère de 61 ans, est le président de Palm Hills, une société spécialisée dans l'immobilier. Les trois frères détiennent des parts du groupe Mansour, qui a été fondé en 1952 par leur défunt père, Loutfy (décédé en 1976) et emploie 60 000 personnes. Le groupe a acquis la concession General Motors en Egypte en 1975, puis la société est devenue l'un des plus grands distributeurs de GM dans le monde. Elle vend plus de 75 000 voitures par an, selon son site officiel.

4. Issad Rebrab et sa famille

Valeur nette : 5,1 milliards de dollars

Pays : Algérie

Le milliardaire algérien Issad Rebrab et sa famille ont maintenu leur valeur nette à 5,1 milliards de dollars depuis le lancement de la liste Forbes des milliardaires 2022 en avril jusqu'au 29 décembre. Ils possèdent une fortune égale à celle de la famille Mansour et se partagent donc le troisième rang des familles arabes les plus riches en 2022.

Rebrab est le fondateur et le PDG de Cevital, la plus grande entreprise privée algérienne. Elle possède l'une des plus grandes raffineries de sucre au monde, avec une capacité de production de deux millions de tonnes par an. Cevital possède des entreprises européennes, dont le fabricant français d'appareils électroménagers Groupe Brandt, une aciérie italienne et une entreprise allemande de purification de l'eau.

La famille Rabrab, qui a lutté pour l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de la France, a également produit, par l'intermédiaire de sa société Cevital, un documentaire sur le combattant arabe algérien Larbi Ben M'hidi, qui a été exécuté par le gouvernement français en 1957.

5. La famille Hariri

Valeur nette : 4,7 milliards de dollars

Pays : Liban

Les trois frères Bahaa, Ayman et Fahd Hariri ont hérité leur fortune de leur père, le défunt Premier ministre libanais Rafik Hariri, qui était également milliardaire. Les trois frères ont vendu leur participation dans Saudi Oger, engagée dans la construction et la sous-traitance, à leur quatrième frère Saad Hariri, qui a été retiré de la liste des milliardaires en 2019. Saad a également été le Premier ministre du Liban, comme son père.

Bahaa, 56 ans, est le fondateur et président d'Horizon Group, une holding immobilière avec des investissements en Jordanie et au Liban. Il est le propriétaire majoritaire de Globe Express Services, une société de logistique présente dans plus de 100 pays.

Ayman, 44 ans, investit dans des startups par l'intermédiaire de Red Sea Ventures, basé à New York. Parmi ses investissements figure Nest, qui fait désormais partie de Google. Leur frère cadet Fahd, 42 ans, investit dans le secteur de l'immobilier à New York, Paris et Monte Carlo. Il investit également dans des banques libanaises qui connaissent actuellement d'importants problèmes financiers.