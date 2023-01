La visite de Benjamin Netanyahou aux Emirats reportée à février

Abou Dhabi a dénoncé "la prise d'assaut du ministre de l'esplanade d'Al-Aqsa", et appelé à la fin des "violations provocatrices"

La visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou aux Émirats arabes unis prévue la semaine prochaine a été reportée à février, selon les médias israéliens. Ces informations sont intervenues peu de temps après que l'État du Golfe a condamné la visite du nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, sur le mont du Temple ce mardi.

Des proches du Premier ministre israélien ont cependant nié tout lien entre les deux événements, affirmant que la visite avait été reportée pour des raisons logistiques, selon le site d'information Ynet. La visite prévue de Benjamin Netanyahou à Abou Dhabi, confirmée lundi par son bureau, devrait être sa première visite officielle dans l'État du Golfe. Si le chef du gouvernement a effectué plusieurs visites secrètes aux Émirats arabes unis en tant que Premier ministre avant la signature des accords d'Abraham, il ne s'y est jamais rendu publiquement.

Le chef du Likoud avait tenté d'organiser une visite à Abou Dhabi début 2021, mais celle-ci avait dû être reportée à plusieurs reprises avant d'être finalement annulée en raison de la proximité des élections israéliennes. Dans une récente interview avec la journaliste américaine Bari Weiss pour son podcast "Common Sense", Benjamin Netanyahou a déclaré que sa première visite officielle en tant que Premier ministre après son retour au pouvoir serait aux Émirats arabes unis. Le président émirati, Mohammed Ben Zayed, a lui-même invité le Premier ministre lors d'un appel téléphonique samedi pour faciliter celui-ci de l'intronisation de son nouveau gouvernement.

Dans un communiqué publié mardi, quelques heures après la visite d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple , les Émirats arabes unis se sont joints au chœur de protestations contre cette initiative. Abou Dhabi a dénoncé "la prise d'assaut du ministre de l'esplanade d'Al-Aqsa", et appelé à la fin des "violations provocatrices". La visite a également été condamnée par l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Égypte et la Turquie, et a suscité des appels au calme et à la protection du statu quo de la part des États-Unis, de la France et de l'Union européenne.