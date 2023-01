Une roquette tirée vers Israël retombe dans la bande de Gaza

Ce tir de roquette intervient dans le contexte de tensions suscitées par la visite sur le mont du Temple du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir

Une roquette tirée vers le territoire israélien mardi soir est retombée dans la bande de Gaza, a indiqué Tsahal dans un un communiqué. Aucune alerte n'a été déclenchée. Le Hamas aurait arrêté les auteurs du tir, selon des informations provenant du territoire palestinien.

Ce tir de roquette intervient dans le contexte de tensions suscitées par la visite sur le mont du Temple du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir mardi matin. Le Hamas, qui avait déjà menacé le gouvernement avant même sa formation face à un éventuel changement du statu quo sur le mont du Temple, a qualifié la visite de "crime" et "d'agression sioniste contre les lieux saints musulmans par un ministre fasciste".

La montée d'Itamar Ben-Gvir sur le lieu saint, quelques jours après son intronisation en tznt que ministre, a également déclenché un tollé sur la scène internationale et une pluie de condamnations du monde arabe, tandis que la France, l'Allemagne et les Etats-Unis ont fait part de leur inquiétude et appelé à maintenir le statu quo.