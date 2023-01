L'Arabie saoudite distribue de la viande aux nécessiteux à travers le monde

Le projet a été lancé en 2000, géré par la Banque islamique de développement

Le projet saoudien Adahi pour l'utilisation des animaux sacrifiés, a récemment distribué une quantité importante de viande à plusieurs pays dans le cadre d'une action humanitaire. 3 000 animaux sacrifiés ont été acheminés vers l'Azerbaïdjan, le Mali, le Mozambique, le Tchad et la Gambie, 4 000 au Niger et 5 000 à Djibouti.

Des représentants du projet du Groupe de la Banque islamique de développement et des fonctionnaires des gouvernements des pays respectifs ont également participé au processus de distribution. L'initiative s'inscrit dans le prolongement des projets d'aide humanitaire que le Royaume met en œuvre dans un certain nombre de pays sous les directives du roi Salman et du prince héritier Mohammed bin Salman.

L'année dernière, 444 554 animaux, importés de la Corne de l'Afrique, ont été abattus pendant la saison du Hajj 2022, conformément aux exigences légales et sanitaires. Le projet a été lancé en 2000, géré par la Banque islamique de développement.

En outre, le mois dernier, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a accueilli une contribution de 20 millions de dollars du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman (KSrelief) pour aider à répondre aux besoins alimentaires urgents des ménages les plus vulnérables au Yémen. Grâce à cette contribution de l'Arabie saoudite par l'intermédiaire de KSrelief, le PAM sera en mesure de combler les lacunes critiques du programme d'assistance alimentaire vitale en trois cycles de distribution en 2023, évitant ainsi toute interruption des opérations. Le Royaume a également octroyé 400 millions de dollars à l'Ukraine en octobre dernier.