Liban : un homme accusé d’avoir collaboré avec Israël arrêté

Il avait rencontré une jeune femme belge dans un café en Sierra Leone, et eu des relations sexuelles avec elle, enregistrées par le Mossad

Le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a rapporté mercredi que les forces de sécurité libanaises ont arrêté un citoyen du pays pour avoir coopéré avec Israël. Selon le journal, le Libanais était un ancien membre de l'organisation terroriste du Hezbollah, qui avait été exclu du mouvement en raison de problèmes de comportement.

Il a déménagé en Afrique après son exclusion où il a travaillé pour une société de sécurité pendant un an et demi. Il a plus tard rencontré une jeune femme belge dans un café en Sierra Leone, et eu des relations sexuelles avec elle, enregistrées par le Mossad. L’agence de renseignement israélienne l’a ensuite persuadé de coopérer avec elle, sous la menace d’envoyer les vidéos compromettantes à sa famille.

Mossad Logo du Mossad, les services israéliens du Renseignement extérieur

Al-Akhbar affirme également que le Mossad a interrogé le Libanais sur les spécialisations qu'il a acquises au sein du Hezbollah, les armes avec lesquelles il s'est entraîné, les bases d'entraînement, les lieux où il a combattu ou les cours de sauvetage au combat et d'autodéfense qu’il aurait suivis. Il aurait de plus été questionné à propos de l’identité d’agents du Hezbollah présents en Afrique. Le journal libanais assure que l’homme a ensuite été sommé de rentrer au Liban et de retourner dans les rangs de l'organisation terroriste.

Lors de son arrestation en septembre dernier, il a reconnu avoir effectué de nombreuses tâches pour le Mossad et reçu des appareils qui lui permettaient de transmettre des informations cryptées.