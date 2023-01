Dubaï établit un plan économique de 8,7 billions de dollars pour la prochaine décennie

Son plan de croissance à plus long terme intervient alors que les économistes prévoient des perspectives mondiales sombres

Dubaï a présenté mercredi un plan économique de 32 000 milliards de dirhams (8 700 milliards de dollars) qui prévoit de doubler le commerce et les investissements étrangers au cours de la prochaine décennie afin de renforcer son statut de centre financier mondial.

L'émirat, qui fait partie de la fédération des Émirats arabes unis, est le centre commercial et financier du Moyen-Orient. Il a déjà approfondi ses routes commerciales et s'est efforcé d'attirer des entreprises internationales pour faire face à une concurrence régionale croissante.

Le commerce extérieur devrait atteindre 25,6 trillions de dirhams d'ici 2033, la ville augmentant le nombre de ses partenaires mondiaux. Dubaï cherche également à attirer des investissements directs étrangers d'environ 60 milliards de dirhams par an, a tweeté le dirigeant de Dubaï, Sheikh Mohammed ben Rashid.

L'économie de Dubaï a poursuivi sa reprise post-pandémique en 2022, et a enregistré une croissance annuelle de 4,6 % au cours des neuf premiers mois de l'année dernière. Mais son plan de croissance à plus long terme intervient alors que les économistes entrevoient de sombres perspectives mondiales. Le Fonds monétaire international prévoit qu'un tiers de l'économie mondiale sera en récession cette année, avec un ralentissement simultané des États-Unis, de l'Europe et de la Chine.

Dans le cadre de ce plan, l'émirat cherchera à stimuler son secteur manufacturier et logistique. Les dépenses publiques passeront à 700 milliards de dirhams au cours des dix prochaines années, contre 512 milliards de dirhams la décennie précédente, selon le plan.

La ville est la capitale commerciale de la région depuis plus de dix ans, mais l'Arabie saoudite cherche également à étendre son rôle de centre d'affaires et de commerce dans le cadre du plan de développement Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Dubaï a adopté des changements juridiques et assoupli les restrictions sociales afin de conserver son attrait pour les investisseurs et les talents étrangers. Elle a commencé l'année en supprimant une taxe de 30 % sur l'alcool. L'année dernière, les Émirats arabes unis ont mis fin à l'interdiction faite aux couples non mariés de vivre ensemble, et sont passés à une semaine de travail du lundi au vendredi. Ils ont également introduit des visas pour permettre aux étrangers de travailler, vivre et étudier sans avoir besoin d'un sponsor.