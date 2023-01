Liban : le chef du Hezbollah qualifie les nouveaux ministres israéliens de "fous extrémistes"

"Toute atteinte à al-Aqsa pourrait embraser la région", a averti Hassan Nasrallah

Dans un discours télévisé prononcé mardi à l'occasion du troisième anniversaire du général iranien Qassem Soleimani tué par une frappe de drone américaine en Irak, le chef du Hezbollah a mis fin aux rumeurs sur son état de santé et s'en est pris aux "responsables fous" du nouveau gouvernement israélien.

Dans son allocution, Hassan Nasrallah, 62 ans, a ainsi rejeté les rumeurs rapportées dans certains médias israéliens et internationaux selon lesquelles il avait eu un accident vasculaire cérébral ou était proche de la mort, après l'annulation d'un discours prévu vendredi. "Je veux vous assurer qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter", a-t-il dit, tout en parlant d'une voix rauque et en toussant. Il a expliqué qu'il souffrait d'une "allergie à la trachée" depuis 30 ans. Les médias libanais affiliés au Hezbollah avaient rapporté que Nasrallah souffrait d'une grippe.

Le chef du Hezbollah s'est également adressé au nouveau gouvernement israélien, et évoqué la visite controversée sur le mont du Temple mardi matin du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. "Toute atteinte à al-Aqsa pourrait embraser la région", a averti Nasrallah, lançant un appel à la communauté internationale pour qu'elle "maîtrise les fous au pouvoir en Israël" afin d'éviter une guerre.

"Le nouveau gouvernement israélien est composé de personnes corrompues, criminelles et extrémistes", a affirmé le chef du Hezbollah et ironisé en disant que "la seule raison d'être optimiste à propos de ce dernier était qu'il pourrait accélérer la chute d'Israël. "Nous ne tolérerons aucun changement dans le fragile équilibre des pouvoirs entre Israël et le Liban", a-t-il encore dit. "Nous connaissons Netanyahou depuis longtemps et nous ne le craignons pas."