Ronaldo pourra vivre avec Georgina Rodriguez en Arabie saoudite

La nouvelle recrue star d'Al-Nassr Cristiano Ronaldo va pouvoir habiter avec sa compagne Georgina Rodriguez en Arabie saoudite malgré les règles en vigueur. En effet, la loi saoudienne interdit à un couple non marié de vivre sous le même toit mais le footballeur et la mannequin argentino-espagnole vont obtenir la permission d’habiter ensemble s’ils le souhaitent.

"Bien que les lois du royaume interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont récemment commencé à fermer les yeux et à ne plus persécuter personne, bien que ces lois soient utilisées lorsqu'il y a un problème ou un crime", a affirmé un avocat saoudien à l’agence de presse espagnole EFE. Selon un autre avocat anonyme, "les autorités saoudiennes ne s'immiscent plus dans cette affaire pour les expatriés".

AFP Le nouvel attaquant portugais d'Al-Nassr Cristiano Ronaldo, sa compagne Georgina Rodriguez et ses enfants à Riyad le 3 janvier 2023

Présenté officiellement mardi à Ryad, la légende portugaise de 37 ans va embrasser une nouvelle carrière, en parallèle de celle de joueur-vedette d'Al-Nassr au salaire mirobolant de 200 millions d'euros jusqu'en 2025: celle d'ambassadeur officieux de l'Arabie saoudite et de sa diplomatie sportive.

"Faire venir Ronaldo, cela permet de consolider la stratégie sportive de l’Arabie saoudite, c’est aussi passer à l’étape suivante qui est celle de la candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2030", a analysé Raphaël Le Magoariec, spécialiste de la géopolitique du sport des pays du Golfe à l'université de Tours.