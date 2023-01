Casque bleu tué au Liban : sept personnes inculpées

La fusillade a eu lieu près de la ville d'al-Aqbiya dans le sud du Liban où le Hezbollah est fortement implanté

Le tribunal militaire libanais a inculpé jeudi sept suspects dans l'attaque du mois dernier ayant tué un casque bleu irlandais, lorsqu'un groupe de résidents locaux armés a tendu une embuscade à son convoi et ouvert le feu, selon des responsables.

La fusillade a eu lieu près de la ville d'al-Aqbiya dans le sud du Liban, bastion du groupe terroriste libanais Hezbollah, qui a pourtant nié toute implication dans le meurtre. L'attaque a tué le soldat Sean Rooney, 24 ans, de Newtowncunningham en Irlande, et a grièvement blessé le soldat Shane Kearney, 22 ans. Ce dernier fait l'objet d'un rapatriement sanitaire vers l'Irlande. Deux autres soldats irlandais présents dans le véhicule ont été légèrement blessés.

Fin décembre, l'armée libanaise a arrêté un suspect présumé "en coopération avec le Hezbollah", selon le groupe, qui a précisé que l'homme n'était pas membre du groupe terroriste.

L'homme arrêté et six autres personnes ont été inculpés dans le cadre de l'attaque, selon un responsable judiciaire proche de l'enquête, un responsable juridique et un responsable militaire. Tous se sont exprimés sous couvert d'anonymat, conformément à la réglementation.

Les responsables ont indiqué que des recherches étaient en cours pour retrouver les six autres suspects, et que les autorités tentaient de déterminer s'ils avaient quitté le pays. Dans une brève déclaration, l'armée libanaise a précisé que l'affaire avait été transférée au "système judiciaire approprié" mardi, mais n'a pas mentionné les charges retenues.

La mission de maintien de la paix des Nations unies au Sud-Liban, également connue sous le nom de FINUL, a déclaré à l'Associated Press qu'elle n'avait reçu aucune information concernant l'arrestation ou les charges retenues dans cette affaire.

La FINUL a été créée pour superviser le retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban. L'ONU a élargi sa mission à la suite de la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l'Iran, permettant aux casques bleus de se déployer le long de la frontière israélienne pour aider l'armée libanaise à étendre son autorité dans le sud du pays pour la première fois depuis des décennies.

Les partisans du Hezbollah au Liban accusent fréquemment la mission des Nations unies de collusion avec Israël, tandis que l'Etat hébreu a accusé les casques bleus de fermer les yeux sur les activités militaires du Hezbollah dans le sud du Liban.