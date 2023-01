Gaza accuse Israël de ne pas laisser entrer suffisamment d'appareils à rayons X pour les soins médicaux

Israël craint que des groupes terroristes ne réquisitionnent ces appareils à des fins militaires

Le ministère palestinien de la Santé a accusé Israël de retarder l'entrée de plusieurs appareils à rayons X nécessaires au traitement des patients dans les Territoires. Le ministère, dirigé par le Hamas de la bande de Gaza, a déclaré que, au cours des 14 derniers mois, les demandes de huit types différents d'appareils à rayons X et de pièces de rechange pour réparer les équipements existants avaient été rejetées ou retardées.

Des dizaines d'autres appareils à rayons X ont été autorisés à entrer dans le territoire au cours de la même période. Israël, qui maintient avec l'Égypte un blocus autour de Gaza pour des raisons de sécurité, dit craindre que des groupes terroristes ne réquisitionnent ces appareils à des fins militaires.

Le directeur du ministère de la Santé, Medhat Abbas, a affirmé que ces équipements étaient financés par des institutions médicales et d'aide internationale au nom des hôpitaux de Gaza. "Le fait de retenir l'entrée de cet équipement a entraîné un retard dans la fourniture de services médicaux à des milliers de patients", a déploré Abbas.

En réponse à ses remarques, l'agence de liaison israélienne COGAT, gérée par l'armée, a accusé le Hamas et d'autres groupes de "profiter systématiquement et cyniquement des expéditions humanitaires et civiles d'équipements et de marchandises à des fins terroristes". Selon le COGAT, les demandes d'équipements de ce type sont examinées au cas par cas.

À l'hôpital Shifa de Gaza, Nalat Zeino, 51 ans, a déclaré qu'elle attendait depuis 45 jours de passer une radiographie de ses reins. Les médecins ont imputé ce retard à la rétention d'équipements. "Comme si la douleur que je ressens n'était pas suffisante, l'attente est une autre forme de torture", a déclaré à Reuters cette mère de quatre enfants devant l'unité de radiologie.

Le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2006. Le blocus qui a suivi, limitant la quantité de marchandises entrant et sortant, a paralysé l'économie et le système de santé, qui souffre d'une pénurie chronique de lits d'hôpitaux et de matériel médical.