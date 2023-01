Dubaï : la parade pour le Nouvel an chinois fait son grand retour

Plus de 300 000 expatriés chinois à Dubaï célèbreront l'année du lapin

À l'approche du Nouvel an chinois qui aura lieu le 22 janvier, le grand défilé de Dubaï pour l'occasion s'apprête à être de retour aux Émirats arabes unis après deux ans d'interruption pour cause de pandémie de coronavirus. La grande majorité des expatriés chinois à Dubaï attendent avec impatience le retour de la Grande Parade à laquelle plus de 2 500 personnes devraient participer à l'Expo City de Dubaï le 14 janvier.

La parade comprendra 60 sortes de défilés et 20 chars qui célèbreront le Nouvel an chinois entre tradition et modernité, proposant culture et divertissement. L'événement est organisé conjointement par le ministère chinois de la culture et du tourisme, le consulat général de Chine à Dubaï et le comité exécutif de "Hala China".

"Le défile de cette année sera marqué par des grandes premières, tout d'abord, des entreprises chinoises se joindront au défilé, il y aura aussi une foire du temple du Nouvel An chinois pour présenter pleinement la culture traditionnelle chinoise ainsi que des expositions de produits chinois de haute technologie et enfin, des entreprises émiraties se joindront au défilé, y compris le groupe EMAAR", a déclaré le consul chinois.

Le calendrier chinois étant un calendrier luni-solaire, la date du Nouvel an chinois tombe toujours entre le 21 janvier et le 19 février, lors de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver quand le soleil se trouve sous le signe du Verseau. L'alignement astronomique qui signale la nouvelle lune est déterminé à l’observatoire de la Montagne Pourpre à Nankin.