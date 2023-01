Les Emirats confirment que la Shoah sera enseignée à l'école

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, s'est réjoui de cette démarche, saluant "une décision historique"

Après la création du premier et unique musée de l'Holocauste dans le monde arabe à Dubaï, l'ambassade des Émirats arabes unis aux États-Unis a annoncé vendredi que la Shoah serait désormais enseignée dans les programmes scolaires. Selon l'ambassade, le contenu de ces études sera développé en collaboration avec le Mémorial de la Shoah Yad Vashem de Jérusalem, et sera inscrit dans le programme des élèves du primaire et du secondaire.

Giuseppe CACACE / AFP L'ambassadeur d'Israël aux Émirats prend la parole lors d'un événement commémorant la Shoah, le 26 mai 2021, au musée Crossroad of Civilizations à Dubaï.

Cette initiative intervient un peu plus de deux ans après la signature des accords d'Abraham entre Israël et les Emirats arabes unis. Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen s'est réjoui de cette démarche, et a salué "une décision historique". La mission de l'administration Biden en charge de la lutte contre l'antisémitisme a également applaudi l'initiative d'Abou Dhabi, rappelant que "l'étude de l'Holocauste est nécessaire pour l'humanité".

"Il est crucial de commémorer les victimes de l'Holocauste", a déclaré le Dr Ali Al Nuaimi, membre du Conseil national fédéral des EAU et médiateur des accords d'Abraham, lors d'un événement organisé en novembre à Washington. "Des personnalités publiques n'ont pas su dire la vérité parce qu'un agenda politique a détourné leur récit, alors qu'une tragédie de l'ampleur de l'Holocauste ne vise pas seulement les Juifs, mais l'humanité dans son ensemble", a-t-il ajouté.

Réagissant également à la nouvelle, Combat Antisemitism Movement, une organisation à but non lucratif qui surveille l'antisémitisme, a déclaré qu'il s'agit d'"une étape majeure dans la lutte contre la culture régionale de négationnisme et la normalisation des relations avec Israël."

En 2021 la première exposition commémorative de la Shoah de la région a ouvert ses portes à Dubaï afin de remédier au déni du génocide nazi, répandu dans le monde arabe. Sept survivants de l’Holocauste sont depuis intervenus pour évoquer la réalité du génocide nazi, auprès notamment de jeunes élèves émiratis.

En novembre dernier, l’Institut pour le suivi de la paix et de la tolérance culturelle dans l’éducation scolaire (IMPACT-se), avait déjà évoqué l'introduction de la Shoah dans les programmes scolaires émiratis. Il avait indiqué travailler avec le ministère de l’Éducation du pays à l’élaboration des nouveaux programmes. Le directeur de l'institut, Marcus Sheff, avait alors déclaré que les programmes des Émirats arabes unis étaient au-dessus de ceux des autres pays de la région, soulignant que l'on n'y trouvait "aucune preuve de haine", et soulignant la volonté du pays de "reconnaître la place historique du judaïsme dans le monde arabe".