Un hôpital saoudien réalise une transplantation cardiaque pour la plus jeune patiente du Moyen-Orient

Deux petites filles saoudiennes, un bébé de moins de 8 mois et un bébé de 19 mois, ont été opérées

L'équipe de chirurgie cardiaque pédiatrique de l'hôpital spécialisé, King Faisal, a réalisé des transplantations cardiaques consécutives sur deux enfants en 24 heures à Riyad. Avant les opérations, les greffés - deux petites filles saoudiennes, un nourrisson de moins de 8 mois et un bébé de 19 mois - étaient dans un état critique en raison d'une insuffisance cardiaque, nécessitant l'installation de pompes artificielles temporaires. Les filles ont également été placées dans des unités de soins intensifs en attendant la transplantation.

Les transplantations ont nécessité des professionnels hautement qualifiés, une infrastructure médicale avancée, ainsi qu'un soutien logistique et une coopération internationale. Pour la première intervention, l'équipe chirurgicale du KFSHRC s'est rendue à Dubaï pour effectuer une opération d'ablation du cœur sur un donneur décédé.

Le Centre saoudien de transplantation d'organes, l'équipe d'évacuation aéromédicale du ministère saoudien de la Défense, et le Centre national de réglementation du don et de la transplantation d'organes et de tissus humains des Émirats arabes unis, ont joué un rôle déterminant en facilitant le voyage et la logistique entre Dubaï et Riyad. Grâce à la réussite du transfert et de l'opération, le bébé de 8 mois est devenu le plus jeune enfant du Moyen-Orient à subir une transplantation cardiaque.

FAYEZ NURELDINE (AFP/File) Riyad capitale de l'Arabie saoudite

Quant à la seconde intervention, l'équipe chirurgicale du KFSHRC, en coopération avec l'équipe d'évacuation aéromédicale du ministère saoudien de la défense, s'est rendue à La Mecque pour prélever le cœur d'un donneur décédé, qui a ensuite été transporté et transplanté chez la patiente de 19 mois. Après les procédures, l'état des deux filles s'est régulièrement amélioré.

Le centre de transplantation d'organes pour enfants et adultes du KFSHRC est le plus grand du Moyen-Orient. Les réalisations du centre sont à la hauteur des références mondiales, et depuis sa création en 1988, le centre a réalisé avec succès plus de 431 transplantations cardiaques. Fournisseur de soins de santé reconnu à l'échelle mondiale, le KFSHRC s'est classé au premier rang pour les greffes de foie et de rein pédiatriques (patients de moins de 18 ans) par rapport aux centres du Royaume-Uni et des États-Unis, tout en maintenant des taux de survie des greffons comparables à ceux des centres de transplantation d'organes américains. En 2022, le KFSHRC a été classé parmi les meilleurs prestataires de soins de santé au monde par Newsweek.