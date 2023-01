Iran : trois nouvelles condamnations à mort de manifestants contre le régime

Ces dernières condamnations portent à 17 le nombre total de personnes condamnées à mort dans le cadre des manifestations

L'Iran a condamné à mort trois personnes accusées d'avoir tué trois membres des forces de sécurité lors des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, a annoncé lundi le pouvoir judiciaire. Ces dernières condamnations, qui peuvent encore faire l'objet d'un appel, portent à 17 le nombre total de personnes condamnées à mort dans le cadre des manifestations qui durent depuis plus de trois mois. Quatre des condamnés ont été exécutés et deux autres sont dans le couloir de la mort après avoir vu leur peine confirmée par la Cour suprême du pays.

Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi et Saeed Yaghoubi ont été condamnés à mort pour "moharebeh", c'est-à-dire pour avoir mené une "guerre contre Dieu", selon le site d'information judiciaire Mizan Online. Deux autres personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement pour l'incident qui a entraîné la mort de trois membres des forces de sécurité dans la province centrale d'Ispahan le 16 novembre, selon Mizan. Toutes les condamnations peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême, a-t-il ajouté.

Samedi, l'Iran a exécuté Mohammad Mehdi Karami et Seyed Mohammad Hosseini pour avoir tué un membre des forces paramilitaires en novembre à Karaj, à l'ouest de Téhéran. Deux autres hommes, Mohsen Shekari et Majidreza Rahnavard, ont été mis à mort en décembre après avoir été condamnés pour des attaques distinctes contre les forces de sécurité. Toutes ces exécutions ont suscité l'indignation du monde entier et de nouvelles sanctions occidentales contre Téhéran.

La République islamique est secouée par des troubles civils depuis la mort, le 16 septembre, de la Kurde iranienne Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes en Iran.