L'Arabie saoudite s'aligne sur les plans de l'ONU pour lutter contre la traite des êtres humains

"De tels succès sont le résultat du développement de l'architecture juridique et institutionnelle visant à promouvoir les droits de l'homme"

L'Arabie saoudite a fait d'importants efforts sur la traite des êtres humains, selon le rapport de classification du Département d'État américain, en maintenant sa position au niveau deux en 2021-2022, contre le niveau trois en 2019. Parmi les initiatives en cours du Royaume, la Commission des droits de l'homme en Arabie saoudite a récemment signé la deuxième phase de son accord avec l'Organisation internationale pour les migrations et l'Office des Nations unies contre la drogue et les crimes. Les participants ont signé deux protocoles d'accord qui prévoient notamment la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2021-2023 et la mise en place d'un mécanismes d'aides aux victimes.

Le Comité national saoudien de lutte contre la traite des êtres humains a déclaré que "de tels succès sont le résultat du développement de l'architecture juridique et institutionnelle visant à promouvoir les droits de l'homme. Ceci est l'incarnation de l'approche établie du Royaume selon laquelle les êtres humains sont prioritaires et leurs droits doivent être protégés et garantis." L'une des décisions adoptées récemment habilite les travailleurs domestiques - dans certains cas - à transférer leurs services à d'autres employeurs sans préavis aux patrons actuels.

Ludovic MARIN / AFP Le logo des Nations unies au siège des Nations unies à New York, le 20 septembre 2022.

"Ces cas incluent le transfert des services du travailleur domestique à un autre employeur à son insu, l'abus du travailleur domestique par l'employeur qui loue les services du salarié à d'autres personnes à son insu, et l'affectation du travailleur à des tâches qui constituent une menace pour sa santé et sa sécurité ou le retard de son paiement", a expliqué le comité.

La commission a également affirmé que les annonces de recrutement ne devaient pas comporter de mots ou d'expressions portant atteinte à la dignité des expatriés et des salariés. Toutes les plateformes seront surveillées pour détecter les violations et les crimes liés à la traite des êtres humains, a déclaré la commission.

"L'intérêt du Royaume ne se limite pas aux seuls aspects législatifs, mais il s'agit plutôt d'une planification institutionnelle visant à atteindre un développement économique et social selon un plan scientifique équitable pour toutes les personnes (vivant) sur son territoire. Cela renforce son rôle central et efficace dans le domaine des droits de l'homme", a expliqué le juriste Youssef Al-Zuwaylai, à Arab News.