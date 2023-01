"Israël tente de renverser l'Autorité palestinienne" selon Mohammad Shtayyeh

"Nous considérons ces mesures comme une nouvelle guerre contre le peuple palestinien"

Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne Mohammad Shtayyeh a accusé lundi le nouveau gouvernement israélien de tenter de renverser l'Autorité palestinienne internationalement reconnue, et a averti d'une série de nouvelles sanctions israéliennes.

Ces derniers jours, Israël a décidé de geler toutes les constructions palestiniennes dans la zone C de Cisjordanie et la saisie de 139 millions de shekels (37,7 millions d'euros) de fonds fiscaux collectés par Israël auprès des travailleurs de l'Autorité palestinienne pour le compte de cette dernière. L'argent sera transféré à un fonds destiné aux victimes israéliennes de terroristes palestiniens. Dimanche dernier, le ministre israélien de la Sécurité a interdit les expositions publiques du drapeau palestinien.

Le Premier ministre a déclaré que les mesures israéliennes, prises en réponse à un appel palestinien à l'aide de l'ONU, "visent à renverser l'autorité et à la pousser au bord du gouffre sur le plan financier et institutionnel".

"Nous considérons ces mesures comme une nouvelle guerre contre le peuple palestinien, ses capacités et ses fonds, et une guerre contre l'autorité nationale, sa survie et ses réalisations", a affirmé Shtayyeh lors de la réunion hebdomadaire de son cabinet.

Les mesures israéliennes sont intervenues en réponse à la décision de l'Assemblée générale des Nations unies de demander à la plus haute instance judiciaire de l'ONU de donner son avis sur la légalité des politiques israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Israël s'est opposé avec véhémence à cette initiative soutenue par les Palestiniens. Les décisions de la Cour internationale de justice ne sont pas contraignantes, mais peuvent avoir une grande influence.

Shtayyeh a rejeté les affirmations israéliennes selon lesquelles de telles démarches sont contraires à la paix. "Nous avons le droit de nous plaindre et de dire au monde que nous souffrons", a-t-il estimé dans des commentaires publiés dans le quotidien Haaretz plus tôt ce lundi. "Israël veut même empêcher la manière la plus pacifique de lutter contre l'occupation", a-t-il ajouté. L'Autorité palestinienne a condamné vendredi les nouvelles sanctions qui lui ont été imposées par Israël, affirmant que ces mesures ne l'empêcheront pas de lutter contre "l'occupation israélienne."