Les Palestiniens vont lancer une vaste campagne internationale pour dénoncer les "politiques meurtrières" d'Israël

Les sanctions prises par Israël pourraient entraîner l'effondrement de l'Autorité palestinienne, selon des analystes

Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a demandé à toutes les ambassades palestiniennes dans le monde de lancer une vaste campagne internationale pour "dénoncer les politiques du gouvernement israélien contre les Palestiniens", a déclaré l'ambassadeur Ahmed Al-Deek à Arab News lundi.

Al-Deek, conseiller politique du ministre des affaires étrangères Riyad Al-Maliki - dont la carte de voyage VIP a été annulée par Israël - a également déclaré que l'Autorité palestinienne en crise s'attendait à davantage de mesures punitives de la part du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou.

Al-Deek a souligné que les sanctions israéliennes, prises en réponse à un appel palestinien à l'aide à l'ONU, ne décourageraient pas le ministre palestinien des Affaires étrangères de continuer à "consolider le front international qui rejette l'occupation israélienne". Il a averti que les dernières sanctions pourraient entraîner soit l'effondrement de l'Autorité palestinienne, soit une vague de colère généralisée parmi les Palestiniens.

Il a ajouté que les actions israéliennes aggraveraient la crise financière du gouvernement, affectant sa capacité à remplir ses obligations financières envers les Palestiniens en termes de paiement des salaires et de services de santé et d'éducation en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est.

Le Premier ministre Mohammad Shtayyeh a déclaré lundi que les mesures israéliennes "visent à renverser l'autorité et à la pousser au bord du gouffre sur le plan financier et institutionnel." Des experts politiques et économiques palestiniens ont également déclaré à Arab News que les "mesures oppressives d'Israël pourraient conduire à l'effondrement de l'autorité".

Ils ont déclaré que les actions israéliennes ont rendu impossible pour l'autorité de remplir ses devoirs envers son peuple, comme le paiement des salaires de 170 000 employés publics. Le manque de fonds empêche également l'autorité de fournir aux résidents des services de santé et d'éducation.

AP Photo/Susan Walsh Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahu

Le gouvernement de droite a commencé à prendre des mesures punitives peu de temps après avoir obtenu la confiance du Parlement. Israël a annulé les permis spéciaux des hauts dirigeants de l'AP et du Fatah - dont le ministre des Affaires étrangères - qui facilitent leurs déplacements et leurs voyages. Il a également confisqué des fonds appartenant à l'Autorité palestinienne, affaiblissant ainsi sa capacité à fournir des services à plus de 5 millions de Palestiniens vivant en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza.

Depuis sa création en 1994, l'Autorité palestinienne dépend de deux sources principales de financement : l'aide internationale, qui a récemment diminué à 20 % de la valeur du soutien qu'elle recevait il y a sept ans, et les taxes qu'Israël perçoit au nom de l'Autorité palestinienne, dont il déduit également le montant.