"Un acte odieux" : le Hezbollah dénonce les caricatures dans Charlie

Le mouvement terroriste appelle le gouvernement français à prendre des mesures fermes "pour châtier les auteurs de cet acte"

Le Hezbollah, mouvement terroriste pro-iranien au Liban, a condamné mardi les caricatures du guide suprême de la République islamique publiées par Charlie Hebdo, appelant Paris à sévir contre le journal satirique français. "Le Hezbollah condamne vivement cet acte hideux (...) nous appelons les hommes libres et honnêtes dans le monde entier à le dénoncer. Le misérable journal Charlie Hebdo récidive en portant atteinte à la religion et au caractère sacré de nos institutions". Le Hezbollah a également dénoncé le journal "qui ne cesse de s’attaquer au prophète Mahomet, au Christ et aux symboles religieux".

Khamenei est le symbole de l’humanité, la liberté, la dignité, la résistance. Il est le symbole de l’Islam, son phare et la voix qui s’élève face aux tyrans du monde"

Décrivant la publication comme étant un "acte odieux" le mouvement chiite souligne que " l’imam Khamenei n’est pas seulement le chef d’un grand État, il est aussi l’imam d’une nation et une référence religieuse pour des dizaines de millions de croyants ". Et de poursuivre : " Il est le symbole de l’humanité, la liberté, la dignité, la résistance. Il est le symbole de l’Islam, son phare et la voix qui s’élève face aux tyrans du monde".

Le mouvement chiite "appelle le gouvernement français à prendre des mesures fermes pour châtier les auteurs de cet acte, qui ont attaqué ce qui est sacré et bafoué la dignité d'une nation entière". En réaction à la publication des caricatures, l'Iran avait fermé la semaine dernière à Téhéran l'Institut Français de Recherche en Iran (IFRI), affilié au ministère français des Affaires étrangères. Et dimanche, plusieurs dizaines d'Iraniens s'étaient rassemblés devant l'ambassade de France à Téhéran, brûlant des drapeaux français.

ATTA KENARE / AFP Des manifestants brûlent un drapeau français lors d'une manifestation contre les caricatures publiées par Charlie Hebdo, devant l'ambassade de France à Téhéran, la capitale iranienne, le 8 janvier 2023

Charlie Hebdo a déclaré avoir publié ces caricatures pour soutenir le peuple d'Iran, alors que le pays est secoué depuis plusieurs mois par des manifestations inédites déclenchées par la mort le 16 septembre d'une jeune iranienne, Mahsa Amini, décédée après son arrestation par la police des mœurs.