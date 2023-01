Le taux d'activité des femmes en Arabie saoudite atteindra 37 % en 2022

Environ 2,2 millions d'hommes et de femmes saoudiens travaillent dans le secteur privé - le taux le plus élevé de l'histoire du pays

La participation des femmes au marché du travail en Arabie saoudite a atteint 37 % en 2022, a confirmé lundi le ministre des Ressources humaines et du Développement social du Royaume, Ahmed al-Rajhi. Environ 2,2 millions d'hommes et de femmes saoudiens travaillent dans le secteur privé - le taux le plus élevé de l'histoire du pays, a ainsi déclaré le ministre lors de son discours d'ouverture du 12e Forum du dialogue social à Riyad.

Le dernier rapport de l'Autorité générale des statistiques d'Arabie saoudite (GASTAT) a confirmé la déclaration du ministre. GASTAT a également révélé que la participation au marché du travail des Saoudiennes âgées de 15 à 24 ans est passée de 48 % au deuxième trimestre à 50,1 % au troisième trimestre de 2022. Les données de GASTAT, qui ont été publiées le 29 décembre, ont montré que 93,3 % des citoyens saoudiens au chômage ont affirmé qu'ils accepteraient un emploi dans le secteur privé.

Par le passé, les citoyens saoudiens ont souvent préféré les emplois dans le secteur public, mais les réformes de la Vision 2030 du Royaume - menées par le prince héritier Mohammed ben Salmane - ont offert davantage d'opportunités d'emploi dans divers domaines. Le forum de dialogue social a démarré à Riyad et a été organisé par le ministère des Ressources humaines et du Développement social en partenariat avec le King Abdulaziz National Dialogue Center, avec la participation de l'Organisation internationale du travail (OIT), ainsi que des représentants du gouvernement et des employeurs et employés des secteurs public et privé.

M. Al-Rajhi a déclaré que le forum vise à mettre en évidence les possibilités d'investissement sur le marché du travail et à relever les défis auxquels il est actuellement confronté.