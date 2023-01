L'Iran affirme avoir démantelé quatre cellules du Mossad

Cela porte à six le nombre de groupes liés au Renseignement israélien que l’Iran affirme avoir identifiés

Le ministère iranien du Renseignement a annoncé mardi matin avoir identifié et démantelé quatre cellules du Mossad. Cela porte à six le nombre de groupes liés au Renseignement israélien que l’Iran affirme avoir identifiés. 23 agents qui auraient travaillé pour ce « réseau terroriste » et transmis des informations aux services secrets israéliens auraient été identifiés, selon les Renseignements iraniens.

Jusqu'à présent, 13 personnes qui se trouvaient sur le territoire iranien ont été arrêtées et divers équipements opérationnels ont été confisqués. Les Iraniens indiquent que les cellules opéraient dans diverses provinces d'Iran, notamment Téhéran, Ispahan, Yazd, l'Azerbaïdjan occidental et le Golestan. Selon le ministère, le réseau était dirigé par une personne utilisant le pseudonyme "Cyrus", qui réside dans un pays européen et contacte les Iraniens via Instagram et WhatsApp.

https://twitter.com/i/web/status/1607933318494027776 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les conclusions de l'enquête iranienne indiquent que le Mossad s'est fixé pour objectif de profiter de l'atmosphère de désordre qui règne actuellement dans le pays en raison des protestations contre le régime, pour assassiner un responsable militaire et commettre plusieurs actes de sabotage. Le réseau aurait également tenté de transporter des explosifs de grande envergure depuis la côte sud de l'Iran. Selon l'annonce iranienne, la capture des espions constitue "le deuxième échec majeur du régime sioniste malveillant en moins de six mois".